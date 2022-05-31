Önce Fuat Oktay'la görüşme, sonra heyetler arası toplantı yapıldı

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasındaki görüşme tamamlandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.



HEYETLER ARASI TOPLANTI YAPILDI

Başbakan Ünal Üstel'in Ankara'daki resmi temasları kapsamında yapılan heyetler arası toplantı tamamlandı.

Toplantının ardından Üstel ve heyeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Başbakan Üstel onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği öğle yemeğine katıldı.

Başbakan Üstel, bugünkü temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.