Olsan Oran’dan geri adım

İktidar partisi Ulusal Birlik Partisi’nin eski Gazimağusa ilçe başkanı Olsan Oran partisinin Geçitkale – Serdarlı Belediye başkan adayı olarak belirleyerek dün adaylık başvurusunu yapan Halil Kasım’ı destekleme kararı aldı.

Yaklaşık 1 ay önce bağımsız belediye başkan adayı olarak seçime gireceğini açıklayan Olsan Oran bu kararından vazgeçerek dün adaylık başvurusu yapmadı.

Oran, bugün sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla partisi UBP’nin adayı Halil Kasım’ı desteklediğini açıkladı.

Olsan Oran’ın paylaşımı şöyle:

“UBP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının refahı, güvenliği için çok önemli bir partidir, bizim yuvamızdır, evimizdir. Yerel seçimde başarılı olmalıyız ki partimize pandemiden kalan sorunların aşılarak Ülkemizin yeni bir kalkınma sürecine girilmesinde güç verelim. Bu çerçevede ben de üzerime düşeni sonuna kadar yapacak Halil Kasım Kardeşimin Belediye Başkanlığını kazanmasına destek vereceğim. Gün , birleşme günüd0r. Gün, çağdaş hizmetler verebilen GÜÇLÜ BELEDİYELER YARATIP GÜÇLÜ gelecek için Birlik olma günüdür tüm dostlara selamlar...”

