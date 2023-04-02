Oktay: "Türkiye'nin dostlarının KKTC'yi tanımasını arzu ediyoruz"

Oktay, "Şimdi geldiğimiz aşama, inşallah bunun bir ileri aşaması. Yani artık tanınmasını arzu ediyoruz. Sadece Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri bazında değil. Türkiye'nin dostlarının artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını arzu ediyoruz."

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer devletler tarafından tanınmasını istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bununla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Türkiye'nin dostlarının tanımasını arzu ediyoruz" sözlerini hatırlatan Oktay, "Şimdi geldiğimiz aşama, inşallah bunun bir ileri aşaması. Yani artık tanınmasını arzu ediyoruz. Sadece Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri bazında değil. Türkiye'nin dostlarının artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını arzu ediyoruz." diye konuştu

-Seçimler

Oktay, "Milletimizle birlik, beraberlik, dayanışma içinde olacağız ve 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanımıza yine balkon konuşması yaptıracağız." dedi.

Oktay, dün ayrılmazdan önce Lefkoşa'da AA'nın canlı yayınına katılarak soruları yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulunda yapılan kura çekimiyle 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerinin netleştiğini hatırlatan Oktay, seçim sürecinin devam ettiğini belirtti.

Muhalefet partilerini eleştiren Oktay, "Çok ilginç gelişmeler yaşıyoruz. Şimdi sofra diyorlar ya. Bir de Halil İbrahim Sofrası diye bir yakıştırmada bulunuyorlar ya. Halil İbrahim Sofrası değil de orası, orası kurtlar sofrası. Yani orası bir bereket sofrası değil, Türkiye'nin paylaşım sofrası." diye konuştu.

- "Milletimiz buna fırsat vermez"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, HDP tarafından açıklanan seçim beyannamesini de değerlendirdi. Oktay, şunları kaydetti:

"HDP'nin daha yeni işte iki gün önce açıkladığı siyaset beyannamesine baktığınızda 'Cumhuriyeti yıkacağız, eğitimi Türkçe olmaktan çıkaracağız. Terörist başını içeriden çıkaracağız, özgürleştireceğiz, Diyanet İşlerini kapatacağız' diyorlar. Yani Müslüman memleketinde salyangoz satmak gibi bir şey bu. 'Suriye'den ve Irak'tan Türk askerini çekeceğiz' diyor, Türk askerini çekince kime hizmet edeceksiniz? Bu diyet borcu olanlara? O masada, şimdi o sofrada Türkiye'yi paylaşacaklar. Milletimiz buna fırsat vermez."

Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabısıyla bastığı görülen fotoğrafa ilişkin de eleştirilerde bulundu. Oktay, "Dini siyasete alet ettiğinizde işte gidersiniz ayakkabınızla ertesi gün seccadenin üzerinde durursunuz. Ondan sonra da 'fark etmedim' dersiniz. Ayakkabılarla üzerinde durup bir de poz vereceksiniz ve etrafınızdaki hiç kimse de görmeyecek. Aslında bu, görüp görmeme olayı değil. İşte bu, dinin siyasete alet edilme olayıdır." ifadelerini kullandı.

- "Konu cumhurbaşkanlığı seçimidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kendisi ve kabine üyelerinin milletvekili adaylığının sorulması üzerine, "Burada bizim kabine olarak da yine Cumhurbaşkanımızın söylediği kabinenin tamamını da biz bu dönem Meclis'te hizmet vermesini bekliyoruz diye ifade etti. Burada konu biz değiliz. Hizmettir, nerede olduğu bizim için hiç önemli değil. Hatta bir pozisyonun da bir anlamı yok bizim için. Konu cumhurbaşkanlığı seçimidir." yanıtını verdi.

Oktay, seçim sonuçlarına ilişkin de "Milletimizle birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olacağız ve 14 Mayıs günü Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımıza yine balkon konuşmasını yaptıracağız, hem de güçlü bir meclis desteğiyle, arkasından da meclis çoğunluğunu alarak." dedi.