Oktay: Popülizm istemiyoruz

Oktay, iki ülke arasındaki yeni Mali Protokol'ün farklı bir boyutta olduğunu belirtti, "kurumsal işbirliği" sözü verdi: "Ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC'ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayırdık"



"KKTC hükümetinden beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak sürdürülebilir politikaları hayata geçirmesidir" diyen Oktay, önümüzdeki süreçte kredi ve hibe olarak 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayrıldığını belirtti.

Fuat Oktay yeni dönem yatırımlarında yeni Cumhurbaşkanlığı için "Külliye" binası, Lefkoşa'ya 500 yataklı hastane, 2 mobil elektrik santrali, Güzelyurt-Mesarya sulama projeleri, Organize sanayi bölgelerine katkı yapılmasını özellikle sıraladı.

"2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" olarak anılan protokolün, uzun sürekli bir istişare sürecinin sonucu olduğu iddia edildi.

"Önceliğimiz KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş, katma değer üreten iş ve aş odaklı istihdamı, sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçi üretim yapısını güçlendirecek alanlara ağırlık vermek oldu" diyen Fuat Oktay, dört ana eksen üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Oktay bu dört başlığı şöyle sıraladı:

1- Kamu Yönetimi ve Kamu Maliyesi

2- Ekonomi ve Finans Politikaları

3- Sosyal Politkaları

4- Savunma, Güvenlik ve Adalet

İmzalanan mali protokolün önemli hedeflerini de sıralayan Fuat Oktay, büçte açığının önemli ölçüde giderileceğini belirtti, "gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemler"den de söz etti.

Protokol metni henüz yayınlanmadı.

"Yeni Ercan Havaalanı'nda sona gelindi"

Oktay şunları da söyledi:



"Yeni Ercan Havalimanı'nda sona gelindi. İmalatların büyük bölümü tamamlanmış olup, havalimanına giden yol üzerindeki çift şerit yolun yapımına da başlanmıştır. KKTC'de e-Devlet projesini e-Nüfus, e-Kimlik, EBYS, e-Gümrük, e-MEB, e-Tüzel, MAKS, Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) ve Kamu Yönetim Sistemi ile aşama aşama hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Bu aslında KKTC'li tüm Kıbrıs Türklerinin hayatını kolaylaştıracak çok ciddi bir projedir. Bugüne kadar KKTC'ye 720 bin doza yakın aşı ulaştırdık. Acil kullanım onayını aldığımız TURKOVAC'ı da KKTC halkının kullanımına sunmuş durumdayız.

Salgın sürecinde okulların kapalı kaldığı dönemde önemli katkı sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesini KKTC genelinde uygulamaya koyduk. Böylece İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'ye 2021 yılında 2 milyar 623 milyon Türk lirası aktarılmış oldu. Bu tutarın 1 milyar 454,6 milyon lirası altyapı ve reel sektör faaliyetleri için, 677 milyon lirası savunma ödemeleri için, 492 milyon lirası bütçe finansman desteği için aktarılmıştır. Bu kaynağın 1 milyar 833 milyon lirası harcamaya dönüşmüştür."