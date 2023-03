Oktay ile Üstel ortak basın açıklaması yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , Kıbrıs adasının asli unsuru olan Kıbrıs Türkleri ile Türkiye’nin gönül akdinin her şart ve durumda iş birliğinin sürmesini kaçınılmaz kıldığını söyledi.



Başbakan Ünal Üstel, deprem felaketinde kayıplar yaşandığını, on binlerce insanın buna benzer felaketleri yeniden yaşamaması için, yargı süreçlerinin hızlı şekilde tamamlanması ve suçluların hak ettikleri cezaları almasının son derece önemli olduğunu vurguladı.



“Türk yargısına ve sizlere güvenimiz tamdır” diyen Üstel, “KKTC’de çocuklarını kaybeden insanlarımızın da, bizlerin de talebi evlatlarımızın can kaybına uğramasına neden olan tüm suçluların hak ettikleri cezaları almasıdır” ifadelerini kullandı.



Üstel, deprem felaketinde 49 KKTC vatandaşının yaşamını yitirdiğini, bunlar arasında voleybol şampiyonası için Adıyaman’da bulunan küçük sporcuların da bulunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ünal Üstel , Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



-Oktay: “Daima kalplerimizde yaşayacaklar”

Oktay, Kıbrıs Türkü ile ezeli bağlar sebebiyle hüzün ve sevincin bir olduğunu söyleyerek, 11 ilde yıkım ve can kaybına neden olan asrın acısına Kıbrıslı Türklerin ortak olduğunu belirtti.

Bu vesile ile taziye ileten Üstel’e teşekkür eden Oktay, depremde hayatını kaybedenlere rahmet ailelerine sabır yaralılara acil şifalar diledi.

“Adıyaman’da vefat eden Kıbrıs Türkü voleybol takımları Şampiyon Melekler yüreğimizi yakmıştır. daima kalplerimizde yaşayacaktır” diyen Oktay, ailelerine başsağlığı diledi.

Çöken bina hakkında Adıyaman Başsavcılığı’nın soruşturma açtığını ve üç kişinin tutuklandığını dile getiren Oktay, dava sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti.

KKTC hükümetinin öncülüğünde Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun deprem bölgesinde inşa edeceği Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler konteyner kenti için Kıbrıs Türklerine teşekkür eden Oktay, Şampiyon Meleklerin daima kalplerde yaşayacağını belirtti.

“-İş birliğimiz sürecek”

Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Üstel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetlerle yaptığı görüşmelere değinen Oktay, fikir birliği içinde varılan mutabakata varılan unsurlarda iş birliğinin her geçen gün güçlendirildiğini kaydetti.

Sosyal Sigorta Sistemlerinin uyumlaştırılmasına yönelik KKTC E-Devlet Projesi’ni kullanarak teknik çalışmalara başladıklarını dile getiren Oktay, Derinya’da bin 192 konut ve sosyal donatıdan oluşan yaşam şehri projesinde ilk etapta inşa edilecek konutların plan ve projesinin tamamlandığını en kısa zamanda inşaatın başlayacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs belediyelerinin reform destek paketlerinin ödemelerinin tamamlandığını söyleyen Oktay, belediyelerde verimli bütçe yönetimi yönünde desteklerin sürdürüleceğini, ihtiyaç duyulan ek finansal kaynakları da sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Oktay, Cumhuriyet Meclisi ce Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi projesinin inşaatının hızla devam ettiğini kaydetti.

E-KKTC Programı kapsamında yer alan 22 projenin 15’inin tamamlandığını dile getiren Oktay, aktif kullanıma açıldıklarını belirtti.

Girne Askeri Hastanesi’nin inşaatını bu yıl tamamlayacaklarını söyleyen Oktay, Lefkoşa Çetinkaya Türk Spor Kulübü Taksim Sahası’nın tamamlandığını, spor ve jimnastik sahalarına ilişkin beş tesisin de sözleşmesinin imzalandığını yapımın başladığını belirtti.

Tarım, hayvancılık, kadın kooperatifleri, girişimcilik gibi alanlarda desteklerin sürdürüldüğünü söyleyen Oktay, hastaneyle ilgili projenin de hızla devam ettiğini kaydetti.

2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın önümüzdeki günlerde gündeme geleceğini söyleyen Oktay, hem projeler hem mali çerçevede altyapıyı farklı boyutlara taşıyacağını kaydetti.

Oktay, Anavatan Türkiye’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Kıbrıs Türkünü desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

“Oktay, KKTC’yi tanıma çağrısında bulundu”

Oktay, Kıbrıs konusuna da değinerek, tarihin Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarını görmezden gelen hiçbir yaklaşımın başarılı olma şansı bulunmadığını gösterdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, Rumların kendi elleriyle yok ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucusu ve eşit ortağı olduğunu söyleyen Oktay, bu gerçeği temel alarak adadaki kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm için iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan vizyona desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Oktay, “KKTC için hemen şimdi diyerek buradan bir kez daha gerçekleri görerek tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz” dedi.

“KKTC’nin yanındayız”

Oktay, Maraş konusunda da KKTC’nin bölgenin ekonomi turizm ve sosyal hayata kazandırılması yönünde mülk sahiplerinin haklarını gözeterek yürüttüğü çalışmaları destekleyeceklerini belirtti.

Oktay, Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve Kıbrıs Türkünün uluslararası alanda verdiği hakkaniyet mücadelesinde KKTC’nin yanında olduklarını dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel’in, Başbakan yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte Hatay ve Adıyaman’ı ziyaret edeceğini söyleyen Oktay, gösterdikleri yakın dayanışma için teşekkür etti.

KKTC’nin deprem bölgesinden KKTC’deki yakınlarının yanına giden depremzede vatandaşlara da aynı dayanışmayla kapılarını açtıklarını dile getiren Oktay, ağırlıklı olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay’dan KKTC’ye giden tüm vatandaşlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerekli desteğin Türkiye tarafından sağlandığını söyledi.

Beslenme ve kıyafet desteklerinin yanı sıra psiko-sosyal sağlık ve eğitim hizmeti desteğinin sürdüğünü belirten Oktay, KKTC’de bulunan depremzede vatandaşlarına her alanda desteklerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın deprem felaketinde yaklaşık 49 bin can kaybı yaşandığını, on binlerce kişinin yaralandığını ve milyonlarca insanın da evinden olduğunu söyledi.

Deprem felaketinde 49 KKTC vatandaşının yaşamını yitirdiğini, bunlar arasında voleybol şampiyonası için Adıyaman’da bulunan küçük sporcuların da bulunduğunu anımsatan Üstel, iki ülke olarak tarihin en büyük felaketiyle yüzleşildiğini söyleyerek, başsağlığı diledi.

“Deprem sürecinde KKTC olarak yıllardır her hal ve şartta tek vücut olarak yanımızda duran Anavatanımızın yanında olmak için bizler de elimizdeki tüm imkanları seferber ettik” diyen Üstel, tüm arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine sevk ettiklerini belirtti.

Üstel, Azerbaycan ile birlikte Türkiye’ye en çok uluslararası arama kurtarma ekibi gönderen iki ülkeden biri olduklarını dile getirerek, “Bu da zor günde gerçekten üç devlet, tek millet olarak hareket ettiğimizin en somut göstergelerinden bir tanesidir” dedi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin yanında, deprem felaketinin yaralarının sarılması için, 100’e yakın TIR’la deprem bölgelerine insani yardım ulaştırdıklarını dile getiren Üstel, ekonomik örgütlerle hükümetin oluşturduğu ortak bir platformla bin prefabrik konutun hazırlanıp depremde evlerini kaybeden insanlara gönderilmesi için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Türkiye hükümetinin uygun gördüğü yerde konutların kurulma çalışmalarını başlattıklarını söyleyen

Üstel, “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü ismini taşıyacak bin konutluk yaşam merkezi, inşallah 5 bine yakın insanın geçici de olsa barınma ihtiyacını karşılanmasına vesile olacağız” dedi.

Deprem bölgelerinde yaşayan ve KKTC’de öğrenim gören üniversite öğrencilerini de yalnız bırakmadıklarına işaret eden Üstel, “Onların bu zorlu koşullarda eğitimlerinin yarım kalmaması için elimizden gelen tüm katkıyı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de şartlar ne olursa olsun, her an ve her koşulda kardeşlerimizin yanında durmaya ve elimizden gelen tüm yardımı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Üstel, şöyle devam etti:

“Buna benzer süreçler özel süreçlerdir. Etle tırnak gibi ayrılmaz kardeşliğin ortaya çıktığı süreçlerdir. Kardeşliğin, sözde değil özde olduğunu kanıtlayan süreçlerdir.

Kıbrıs Türk halkı, Kurtuluş Savaşı süresince de konuya bu duygularla yaklaşmış ve dönemin İngiliz Hükümeti'nin tüm engellemelerine rağmen elinde avucunda ne varsa cepheye göndererek kurtuluş savaşına da katkı sağlamış bir toplumdu.

Bugün de aynı noktadayız. Bizim ve halkımızın düşüncesi açıktır; On yıllardır her şartta halkımızın yanında duran anavatan Türkiyemizin, kardeşlerimizin, bu gün değil de ne gün yanında olacağız. Ne gün yardımına koşacağız.

Türkiye çok büyük bir ülkedir. Türkiye geçmişe oranla çok da güçlü bir ülkedir. Türkiye, artık dünyada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye içinde bulunduğumuz coğrafyanın tartışmasız lideri konumundaki ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti halkı, kendi ülkesini tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi en zor anda dahi ayağa kaldırmayı başaracak güçlü bir halktır. İnanıyorum ki, en kısa sürede Türkiye ve milletimiz bu acı dolu günleri atlatacak ve yaşananlardan dersler çıkararak çok daha güçlü bir şekilde gelecek yolculuğuna devam edecektir.

Bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye’nin bize ihtiyaç duyduğu her noktada olmaya devam edeceğiz.”

Türkiye Cumhuriyeti devleti yetkilileri ile az önce gerçekleştirdikleri toplantının son derece hüzünlü bir atmosferde ama son derece olumlu geçtiğini söyleyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkililerinin ve hükümetinin Kıbrıs Türk halkına ilişkin gerek siyasi gerek ekonomik her alandaki desteğinin şartlar ne olursa olsun artarak devam edeceğini yeniden teyit etmesinin kardeşlik hukukun büyüklüğünün de göstergesi olduğunu belirtti.

Üstel, şöyle devam etti:

“Bu görüşlerinden dolayı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yetkililerine şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin ve halkının yanındadır. Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Güçlü Türkiye, güvende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir.

Türkiye güçlü olduğu sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gücüne güç katarak ve kendi ayakları üzerinde durarak, gelecek yolculuğuna emin adımlarla devam edecektir. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Buna yürekten inanıyorum.”

Asrın deprem felaketinde yaşamlarını yitiren tüm insanlara Allah’tan rahmet dileyen Üstel, “Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı gerçek bir kardeş olarak buradadır, yanınızdadır. Türkiye için tek yüreğiz. Acımızı birdir, yasımız birdir.” dedi.