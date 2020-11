"O kahve içilseydi, Özersay Cumhurbaşkanı olabilirdi"

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Kudret Özersay’ın 2018 yılında kullandığı “UBP ile bir kahve içmeyiz” sözlerini anımsatarak, “O kahve o zaman içilmiş olsaydı, bugün Özersay sağın çatı adayı olup, cumhurbaşkanı bile olabilirdi” dedi

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, katıldığı bir WEB TV programında, geniş tabanlı, parlementoda nisap sorunu yaşamayacak bir hükümetin kurulması gerektiğine işaret etti; “Bizimle gönül rahatlığıyla kahve içebilecek kişilerle hükümet kurulmasını arzu ederim” diyerek, Kudret Özersay ’a göndermede bulundu.İki de bir de istifa tehditlerinin yapılamayacağını söyleyen Gardiyanoğlu, “Ortak bir paydada buluşabilmek önemli” dedi.UBP için İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın kırmızı çizgi olduğunu belirten Gardiyanoğlu, 4’lü hükümet döneminde İçişleri Bakanlığının zaten HP’de olduğunu, ancak yeni hükümette her şeyin sil baştan olacağını ifade etti.“Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde bazı kişilerin evlerinde boy aynası olmadığını gördük” diyen Gardiyanoğlu: “Bu kişiler evlerine bir boy aynası alıp her gün baksın” diye konuştu.7 Ocak 2018 genel seçimlerinde Hüseyin Özgürgün ’e hükümet kurma görevi verildiğini hatırlatan Gardiyanoğlu, “UBP ile taban tabana zıt olan TDP ve CTP ile nazeketen görüşme gerçekleşti” diyerek, Kudret Özersay ’ın ise “UBP ile bir kahve bile içmeyiz” sözlerini anımsattı.Özersay’ın “kahve içmem” sözlerine UBP tabanının takıldığını söyleyen Gardiyanoğlu, “Belki o kahveyi o gün Özersay içmiş olsaydı, şu an cumhurbaşkanı olabilirdi” dedi. Ersin Tatar ’ın cumhurbaşkanlığına başlarda çok sıcak olmadığını belirten Gardiyanoğlu, “ Ersin Tatar , Başbakan olarak ülkeye katkı yapmak istiyordu. Belki o kahve içilseydi sağın çatı adayı Özersay olurdu. Hatta cumhurbaşkanı seçilebilirdi” ifadelerini kullandı.