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“Ne halamın, ne de teyzemin kızı istihdam edilmedi”

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“Ne halamın, ne de teyzemin kızı istihdam edilmedi”
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, meclis genel kurulunda son günlerde ortaya atılan asılsız istihdamlar konusunda yapılan tartışmalara net cevap verdi:
Baybars, “ne halamın, ne de teyzemin kızı istihdam edilmedi” dedi. Bunun doğru olmadığını dile getiren Baybars, “Esas mesele istihdam iddiasının gerçek olmamasına rağmen bu şekilde bunun birilerini karalamak için ortaya atılmış olmasıdır” dedi.
Baybars ayrıca tartışmalara konu olan Dışişleri Bakanlığı’na istihdam yapıldığı iddiasının da doğru olmadığını söyledi.
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