“Nasıl yaşayacağımıza dair sihirli formülü bulmak bize düşüyor”



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik ücretlerinde Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un yaptığı farklı açıklamalara atıfta bulundu, toplumun “Başbakan söylese de inanmayın” noktasına geldiğini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sn. Atun Mart dahil bundan sonra hep zamlı tarife demişti. Sn. Sucuoğlu ise Mart dahil bundan sonra hep zamdan indirimli tarife! Bir "ara formül"de "uzlaştılar"! Mart'ta zamdan indirimli tarife, ondan sonra hep zamlı tarife.

Başbakan kamuoyuna "müjde" veren tarife açıklamasından vazgeçmiş, "bundan sonra başbakan söylese de inanmayın" noktasına gelmişiz, en kötüsü, bu ülkenin yurttaşları, üreticisi, esnafı özellikle yaz aylarında bu zamlı tarifenin altında inim inim inleyecekmiş, alım gücü daha da düşecekmiş, enflasyon daha da hortlayacakmış, üretemez hale gelecekmişiz... Kimin umurunda?!

Müjdeler olsun! Sn. Atun ile Sn. Sucuoğlu'nu "uzlaştıran" "sihirli formül" bulundu! Şimdi, hükümetin hiçbir açıklamasına güven duymayacağımız ve her gün daha da yoksullaşmaya devam edeceğimiz bu ülkede nasıl yaşayacağımıza dair "sihirli formül"ü bulmak bize düşüyor!



