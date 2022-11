Namsoy: “Mali yapıyı düzeltmek için stratejik kalkınma master planları üzerine odaklıyız”

Lapta Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıklayan Fuat Namsoy, mali yapıyı düzeltmek için stratejik kalkınma master planları üzerine odaklandıklarını bildirdi.

Namsoy, dün akşam Genç TV’de Mustafa Alkan’ın moderatörlüğündeki “Seçim Meydanı” programına katılarak adaylık süreci ve projeleri hakkında bilgi verdi.

“Neden aday oldunuz?” sorusuna karşılık Namsoy; Lapta’da 1990 yılında belediye meclis üyeliği ile başladığı belediyecilik serüvenine 1994 yılından 2018 yılına kadar 24 sene kesintisiz belediye başkanlığı ile devam ettiğini, bu süreçte ekibi ile birlikte birçok projeye imza attıklarını dile getirdi.

Namsoy, 2014-2018 yılları arasında bozulan mali yapııyı düzeltmek ve Lapta bölgesinden başka bölgelere kayan turizmi yeniden bölgeye getirmek için stratejik kalkınma master planlar üzerine odaklandıklarını fakat 2018 seçimlerinde halkın seçim takdirini şu an aynı yolda yürüdükleri Mustafa Aktuğ’dan yana kullanmasından dolayı 4 buçuk yıllık bir dinlenme fırsatı bulduğunu söyledi.

“Ilgaz’dan-Akdeniz’e-Kozan’dan-Sadrazam’a yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok projemiz ve bu projeleri hayata geçirecek tecrübemiz vardır;” şeklinde konuşan Namsoy, “Birleşen belediyelerimizde daha da güçlenen ekibimizle uzun, meşakkatli, bir o kadar da keyifli bir yol bizi beklemektedir” dedi.

Namsoy; aday olmasında en büyük etkenin bölgeye ve bölge insanına olan sevgisinin yanında misyonunu tamamlayamadığını ve yarım kalan hedefleriyle projelerini birleşen belediyede büyüyen tüm coğrafyaya yaymak istediğini dile getirdi.



“En büyük sorunumuz mali sorundur”



Namsoy “Bölgenizin sorunları nelerdir?” sorusuna ise; “Bölgenin en önemli sorunu mali sorunlardır… Çok dağınık bir yerleşime sahip bölgede hizmeti ayağa götürmek hem zor hem maliyetli olduğundan gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyordu ve halen daha karşılamıyor. Bölgenin en büyük sorunlarından birisi gelir sorunudur” dedi.

Bölgeye has bir imar planının olmaması ve halen emirnameler ile uygulamalar yapılmasının başlıca sorunlardan birisi olduğunun altını da çizen Namsoy, bölgede bir sanayi bölgesinin olmaması ve zanaatkârlara bölgeleri içerisinde çalışma imkânı yaratılmamasının da büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.

Namsoy “Zengin bir tarihi yapıya sahip Alsancak, Lapta ve diğer bölgelerimizde atıl vaziyette duran tarihi yapıtlarımız, kültürel tarihimizi yaşatmaya yönelik atölye ve faaliyet alanlarının olmaması, Alsancak bölgesinde cami ve mezarlık alanı eksikliği de başlıca sorular arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Alsancak’taki tarihi Milos restoran ve çevresinin her dönem seçim vaadi olmasına rağmen yıllardır atıl vaziyette bulunduğunun altını da çizen Namsoy, yerel yönetim bağlamında ise bölgede eksiklerin bulunduğunu dile getirdi.

Çok amaçlı bir spor salonu ve gençlik merkezinin bölgede bir diğer eksiklik olduğunu da sözlerine ekleyen Namsoy, yaşlılar ve çocuklara yönelik bir aktivite merkezi olmayışının da eksiklerden birisi olduğunu kaydetti.

Fuat Namsoy, bölgede sokak hayvanları sorununun ve yerleşim yerleri içerisinde bulunan ağıllarında büyük sorun teşkil ettiğini söyledi.

Namsoy, atık su ve kanalizasyon sorununun bölgenin kanayan yarası olduğunu da dile getirdi.



“Sokak hayvanlarını kafeslerde değil yaşam alanlarında ıslah edeceğiz”

Özellikle sokak hayvanlarına olan duyarlılığını dile getiren Fuat Namsoy projelerini 15 başlıkta şu şekilde sıraladı:

“Mali sorunların çözümü için ciddi çalışmalar yürütüldü… Mecliste bulunan 51/1995 sayılı belediyeler yasasının da revize edilmesiyle mali yapının düzelmesi daha da hızlanacak ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel belediyesi bölgenin de getirdiği avantajla doğru bir mali yapıya kavuşacaktır.

Bölgemizde doğru kentleşmenin sağlanabilmesi için ihtiyaç olan imar planının hazırlanması ve hayata geçirilmesi adına çalışmalarımıza halkımız takdir ederse göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başlayacağız.

Geçtiğimiz dönemimizde Geçitköy’de çalışmalarına başlamış olduğumuz sanayi bölgesini bölgemize kazandırmak için gereken girişimleri yapacağız…

Bilindiği üzere bölgemizde Lapta işi, Lapta sandığı, Lapta seramiği ve buna benzer önemli bir kültürel miraslar mevcuttur. Bu çeşit kültürel miraslarımızı canlandırmak ise başlıca görevlerimizdendir.

Alsancak Camii sokak aralarına sıkışmış bir yapıdır. Alsancak’ın kasaba dışında yapılacak modern bir camiye ve mezarlık alanına ihtiyacı vardır. Bu konularda da projelerimizi hayata geçirmek için yoğun çalışmalar yürüteceğiz.

Yine Alsancak tarihi Milos restoran ve çevresini tüm halkın rahatça kullanacağı ve sosyalleşeceği kafe ve oyun alanı haline getireceğiz. Bu alanda açık ve kapalı kafe dışında bilardo takımı, darts takımı ve masa tenisi takımlarımızı da kurup faaliyete geçireceğiz…

Bölgemizin en büyük eksiklerinden birisi olan çok amaçlı spor salonu ve gençlik merkezini halkımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız.

Yaşlılarımıza ve çocuklarımıza yönelik aktivite merkezleri seçim kitapçığımızda yer alan önemli projelerimizden birisidir.

Dünyada birçok benzeri bulunan yaşam alanlarını faaliyete geçirmek ve sokak hayvanlarımızı bu yaşam alanlarında barındırıp rehabilite etmek, kısırlaştırmak, eğitmek ve ardından sahiplendirmek en büyük hedeflerimden birisidir. Allahın sessiz kulları olan sokak hayvanlarının biz insanlar tarafından daha çok ilgi ve sevgiye ihtiyaçları vardır. Unutmayalım ki onların da duyguları vardır.

Bilindiği üzere birçok bölgemizde ağıllar yerleşim yeri içerisinde bulunmaktadır. Bu durum hem bölgesel rahatsızlık hem de sağlıksız bir ortam oluşturmaktadır. Bölgelerimizde ağılları yerleşim yerlerinden dışarıya çıkarabilmek için çalışmalarımıza hızlıca başlayacak ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza daha verimli hayvancılık yapabilecekleri ortamlar yaratacağız.

Yine bölge turizmi açısından olmazsa olmaz çevre projelerimizi kararlılıkla hayata geçirecek ve sıfır atığa gitme adına kanalizasyondan komposta, ayrıştırmadan dönüştürmeye giden yolda kararlılıkla çalışacağız.

Önemli projelerimizden birisi ise Sürekli Eğitim Merkezi projemizdir. Müzik, kültür, sanat, spor ve okul dersleri konularında faaliyet göstermesini planladığımız sürekli eğitim merkezi bölgemiz çocukları ve gençlerine yine konularına göre yerinden eğitim anlayışı çerçevesinde çalıştırılacaktır.

Uzun yıllar üzerinde çalıştığım marina-hotel-teleferik projesini hayata geçirmek ve marina turizmini bölgeye kazandırmak için var gücümle çalışacağım.”

“Yol, kaldırım, çöp gibi hizmetler proje değil belediyelerin asli görevleridir”

Yol, kaldırım, çöp vb. hizmetlerin belediyenin asli görevleri olduğunu ve bu görevlerin proje olarak değil dört yıl boyunca yapmak zorunda olduklarını da ifade eden Namsoy; “Bizler bu işleri rutin olarak yürütürken odaklanmamız gereken noktalar, bölgemize değer katacak, dış veya iç turistleri bölgemize taşıyacak mega projelerdir” dedi. Bizler proje üretme ve yapma yolları bulma odaklı çalışacağız.” dedi.