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Nakit akışı başlıyor: İlk ödeme AKSA'ya

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Başbakan Üstel, Türkiye'den sağlanacak ilk nakit akışı olan 560 milyon TL’lik mali kaynağın, enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında 21.04.2022 tarih ve 84 sayılı Yasa Gücünde Kararname” uyarınca kullanılacağını kaydetti

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Nakit akışı başlıyor: İlk ödeme AKSA'ya

 Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” uyarınca ilk nakit akışının bugün itibariyle başlayacağını açıkladı.

Üstel, 560 milyon TL’lik mali kaynağın, enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında 21.04.2022 tarih ve 84 sayılı Yasa Gücünde Kararname” uyarınca kullanılacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca Türkiye’den sağlanan ilk nakit akışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, bu kapsamda, 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağının KKTC Maliyesine aktarılacağını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları aracılığıyla ülkeye her yıl düzenli olarak kaynak aktarıldığına işaret ederek, “İki ülke arasında 14 Nisan 2022 tarihinde imzalanan ‘2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ uyarınca ilk nakit akışı bugün itibari ile başlayacaktır” dedi.

Bu kapsamda 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağının KKTC Maliyesine aktarılacağını ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“Söz konusu mali kaynak, enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ‘Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında 21.04.2022 tarih ve 84 sayılı Yasa Gücünde Kararname’ uyarınca kullanılacaktır.

Anavatan Türkiye’nin her alanda olduğu gibi,  bu zor zamanlarda da bizlere vermiş olduğu destek   mutluluk vericidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları ile bir süredir gündemimizde  olan elektrik temininde yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve enerji arz güvenliğinin artırılması adına ilk adımı atmış oluyoruz.

Bu kapsamda bizlere her alanda yaptığı  desteklerinden  dolayı ülkem ve halkım adına  başta  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve onların nezdinde  tüm Türk milletine şükranlarım sunarım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda yanımızda olduğunu bilmek,bunu yaşamak ,bizim  için paha biçilmez  bir değerdir.Bundan sonrada,Türkiye’nin her zaman olduğu gibi yanımızda olacağına yürekten inanmaktayım.”

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