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Mustafa Aktuğ'dan UBP yönetimine sert eleştiri

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Mustafa Aktuğ bölgesinde birlik beraberlik çağrısı yaptı: "Mantıktan, etikten, vefadan ve en önemlisi UBP RUHUNDAN yoksun bir karar"

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Mustafa Aktuğ'dan UBP yönetimine sert eleştiri
Ulusal Birlik Partili Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ sosyal medya hesabından sert bir dille yaptığı açıklamada parti yönetimini eleştirdi...
Aktuğ'un açıklaması şu şekilde:
"Kamuoyuna duyuru!!!
Ulusal Birlik Partisi'nin resmi yayın organı Güneş TV'nin yayınladığı bir haberde partimizin, Lapta-Alsancak-Çamlıbel belediyesi için CTP kökenli ve CTP Alsancak örgüt başkanlığı yapmış Alsancak bağımsız belediye başkanı ve başkan adayı Fırat Ataser'e 25 Aralık 2022 yerel seçimlerinde destek belirttiğini öğrenmiş bulunmaktayım.
Bu kararı , Girne ilçesine bağlı 6 beldenin tek UBP Belediye başkanı olarak mantıktan, etikten, vefadan ve en önemlisi UBP RUHUNDAN yoksun bulduğumu belirtmek isterim. Ulusal Birlik Partisinin yapmış olduğu bu açıklamanın bölgemizdeki partililerimiz ve genel sağ görüşlü vatandaşlarımız arasında da kabul görmediği, infial uyandırdığı bize ulaşan tepkilerden açıkça ortadadır.
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