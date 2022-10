"Mültecilere suçlu muamalesi yapmadan yasal düzenlemeler yapılmalı"

Öztürkler, kendi ülkelerinden can güvenliği olmadığı için ayrılan, daha iyi şartlar için göç eden insanların suçlu olmadığına inandığını kaydetti ve onlara suçlu muamelesi yapmadan, bu insani konuda yasal düzenlemeler yapılmasının en doğru olan olduğunu belirtti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kendi ülkelerinden can güvenliği olmadığı için ayrılan, daha iyi şartlar için göç eden insanların suçlu olmadığına inandığını kaydetti ve onlara suçlu muamelesi yapmadan, bu insani konuda yasal düzenlemeler yapılması, eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.



Öztürkler, sosyal medya hesabından dün cezaevine alınan 13 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk mülteciyle ilgili açıklama yaptı; dün akşam tercümanıyla birlikte çocukların bulunduğu Yeni Cezaevini ziyaret ettiğini belirtti.



Her iki çocuğun da cezaevinde arkadaşlarıyla birlikte kalmakta ısrar ettiğini, “burada kendimizi daha güvende hissedeceğiz” dediğini aktaran Öztürkler, bunun üzerine çocukların 10 kişilik mülteci kafilesiyle birlikte kalmaları kararlarına saygı duyduklarını açıkladı.



Çocukların cezaevine atılmasının herkes gibi kendisinin de yüreğini acıttığını, vicdanını yaraladığını kaydeden Öztürkler, “Çocukları ziyaret etmeden önce yapmış olduğum temaslarda, Mahkemelerimizin ve Polis Genel Müdürlüğümüzün çocuklar hakkında nihai karar alınana kadar onların ayrı, güvenliği sağlanmış özel bir yurtta kalmaları konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını da gördüm” dedi.



Çocuklarla iki saate yakın bir süre görüşerek, onlara nasıl yardımcı olacaklarını anlattığını ifade eden Öztürkler, “Çocukların sağlık durumları ve beslenmeleri ile ilgili gereken her şeyin gardiyanlarımız tarafından yapıldığını da söylemeliyim. Çocuklarımızla yaptığım konuşma benim için hiç de kolay olmamıştır” ifadelerini kullandı.



Gardiyanların mültecilere yaklaşımı, onlara karşı duyarlılıklarını bizzat yerinde gördüğünü de ifade eden Öztürkler, “Tüm gardiyan arkadaşlarımıza bu konuda ayrıca hassasiyet gösterdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.