“Muhalefette kalma isteğimiz yok”

CTP lideri Erhürman, bazı mecralarda CTP’nin muhalefette kalmak istediği gibi yanlış bir algı yaratıldığına dikkat çekti





UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesinden sonra açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman samimi ve iyi niyetli bir görüşmede ilkeler üzerinde durulduğunu kaydederek, bunun yanında Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerin de ortaya konduğunu belirtti.

İki tarafın görüşlerini açıkça ortaya koyduklarını ve açık yüreklilikle paylaştıklarını ifade eden Erhürman, toplantının bir buçuk saate yakın sürmesinin sebebinin de, konuşulmamış bir şey kalmasını istemediklerinden dolayı olduğunu söyledi.

Özellikle bazı mecralarda CTP’nin muhalefette kalmak istediği gibi yanlış bir algı yaratıldığını kaydeden Erhürman, iş ola bir hükümet kurulup üç ay sonra bozulmasını istemediklerini, bu nedenle dünkü görüşmeyi biraz uzun tutup iki tarafın birbirini daha iyi anlamasını amaçladıklarını bildirdi.

Erhürman, iki partinin de dış politikadaki tutumunun kamuoyunun malumu olduğunu da dile getirdiği konuşmasında, ekonomi yanında CTP için Kıbrıs Türkünün dışa açılması ve Kıbrıs sorununun bir federasyon temelinde bir çözümle yeniden birleştirilmesinin de yüksek öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

