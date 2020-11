Müdahalelerle çıkan sonuca ortak olmayacağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma görüşmeleri çerçevesinde Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret etti.

TDP Lefkoşa İlçe Merkezi'ndeki görüşmede Saner, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit toplantı sonrası yaptığı açıklamada, acil hükümet gerekliliğine işaret etti, TDP olarak tavırlarını ilk günden ortaya koyduklarını ve müdahalelerle çıkan sonuca ortak olmayacaklarını belirtti. Kıbrıs Türk konukseverliği çerçevesinde Ersan Saner ve beraberindeki heyeti ağırladıklarını belirten Saner, Hükümet kurma çalışmalarında başarılar diledi.

Bir an önce hükümet kurulmasının bütçe için de önemli olduğunu söyleyen Özyiğit, TDP olarak net tavır ortaya koyduklarını, ülkeye müdahaleler olduğundan hükümette yer alarak bunlara ortak olmayacaklarını ifade etti ve başarılar diledi.

Ersan Saner de, Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kendisine vermesinin ardından, hükümet ihtiyacı ortada olduğundan seri bir şekilde ziyaretler yaptıklarını kaydetti.

Ülkede pek çok seçim yaşandığını ve her seçime "müdahale" edildiğinin söylendiğini ifade eden Saner, ancak her seçim döneminde, bir önceki dönemin görmezden gelindiğini işaret etti.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, görüşme sonrasında Özyiğit’in Cumhurbaşkanlığı seçiminde müdahale olduğunu aktarmasına cevap vererek “Cumhurbaşkanlığı seçimi halkın iradesiyle tamamlandı…” dedi.

Saner, bu ülkenin Kıbrıs Türk halkının olduğunu ve ülkeye hep birlikte sahip çıkışarak çalışılması gerektiğini, bunun dışındaki çekişmelerin ülkeye fayda sağlamayacağına dikkat çekti.

Saner, icraat hükümeti kurmak için temaslara devam edeceklerini ifade ederek, TDP ile parlamentoda halk yararına ortak çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.