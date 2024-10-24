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“Meydan boş değil”

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CTP lideri Tufan Erhürman, “Çift mühürlü pusulalardaki iradenin gösterilen aday lehine olduğuna inanan bir tek kişi yok. Krizden medet ummak nafile! Meydan boş değil” dedi

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“Meydan boş değil”
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Ziya Öztürkler’i geçersiz oylarla Meclis Başkanı seçen ve Resmi Gazete’de yayımlayarak ilan eden UBP – YDP – DP Hükümeti’ne tepki gösteren CTP lideri Tufan Erhürman, “Çift mühürlü pusulalardaki iradenin gösterilen aday lehine olduğuna inanan bir tek kişi yok!” dedi.

 “Rezalete devam” diyen Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Meclis Başkanı seçildi” diye yayın yapılmış Resmi Gazete’de. Rezalete devam!

Ne anlamı var, ne de sonucu!

Çift mühürlü pusulalardaki iradenin gösterilen aday lehine olduğuna inanan bir tek kişi yok!

Üç tane çift mühürlü pusulanın çıktığı seçim sonucuna resmi itiraz seçim gecesi yapıldı. Bu itirazlar değerlendirilmeden böyle bir yayın yapılması “hükümet”in kendi içindeki krizin üstünü örtmek için Meclis’i krize sokma çabasından başka bir şey değil.

Madem ki seçildiğini düşünüyordunuz neden yayımlamak için bu kadar beklediniz diye sormazlar mı?

Kendi kendini yönetemeyen, yönetemediğini görünce, hukuku, meşruiyeti hiçe sayarak, oldu bitti yaratarak işin içinden sıyrılmaya çalışan “hükumet” ülke yönetemez. Gerçeklik bu!

Krizden medet ummak nafile!

Meydan boş değil…”

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