“Mevcut bilgiler dışında ek bilgi gelmesi durumunda soruşturma ilerletilecektir”

Başbakan Ersan Saner, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin, Sedat Peker'in iddialarıyla yeniden gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yaparak, “Polisin soruşturması gereken herhangi bir konu varsa gerekli soruşturma yapılır” dedi.

Başbakan Ersan Saner, telefon bağlantısıyla katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 1996 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı cinayeti hakkında youtube kanalında yaptığı itiraf ile ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, “ Bir itiraf üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de gündemin farklılaştığını üzülerek gözlemliyorum. 1996 yılında yaşanmış bir olay; araştırılması yapılmış, dosyalar düzenlenmiş. Konuyla ilgili aile tatmin olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar uzayan bir süreç. Sonuç itibariyle kapanmış bir olay, geçen gün youtube da yayınlanan videoya da yapılan açıklamayla tekrar alevlendi” dedi.

“BU ÜLKEYİ SANKİ SADECE UBP YÖNETTİ”

Başbakan Ersan Saner, Adalı cinayetiyle ilgili olarak muhalefetin verdiği tepkiye de işaret ederek, “Muhalefetin her zamanki davranış biçimini dün de gözlemledik. Bu ülkeyi sanki sadece UBP yönetti. Kendilerinin de görevde olduğu dönemler oldu. Böyle bir olay biliniyordu. Araştırılacak bir şey varsaydı kendi dönemlerinde araştırsalardı” ifadelerini kullandı.

Başsavcı ve Polis Genel Müdürü ile konuyu telefonda görüştüğünü ve şahsen de her iki makamla tekrar görüşeceğine dikkat çeken Başbakan Ersan Saner, her iki kurumdan da gerekli bilgileri aldığını ve Polisin soruşturması gereken yeni bir konu olması halinde soruşturmayı yapacağını, bu konuda da bir sıkıntı olmadığını ve gerekli tavrı ortaya koyacağını vurguladı.

“EK BİLGİ GELDİĞİ TAKDİRDE POLİSİMİZ SORUŞTURMAYI İLERLETECEKTİR”

“Polisin soruşturması gereken herhangi bir konu varsa gerekli soruşturma yapılır” ifadelerini kullanan Başbakan Saner, “Bu konuda daha fazla konuşmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Olgular tamamen polisimizin elindedir. İlgili örgütümüz hassasiyetle konu üzerinde çalışmaktadır ve mevcut bilgiler dışında yeni bir olgu ortaya çıkması halinde konu daha ileri götürülecektir” diye konuştu.

ELEKTRONİK BİLEKLİKLE EV KARANTİNASI BAŞLADI

Başbakan Ersan Saner, dünden itibaren yurt dışından gelen herkesin elektronik bileklik uygulamasıyla evlerinde karantinaya girmeye başladıklarını açıkladı.

Başbakan Ersan Saner, karantina otellerinde sadece Koronavirüs pozitif kişilerin kalacağını duyurdu.

Sağlıkta başarılı bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Başbakan Saner, yakalanan bu başarı ile sağlık koşullarını koruyarak ama ekonomiye de güç katacak kararların üretildiğini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, dünden itibaren karantina koşullarını elektronik bileklikle gerçekleştirmeye başladıklarını ifade ederek, yurt dışından gelen herkesin elektronik bileklikle evlerinde karantinaya girmeye başladıklarını belirtti.

Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanmasının ardından ekonominin canlanması kapsamında yeni açılımlar yaptıklarını belirterek, geçtiğimiz hafta Cuma günü yayınlanan kararlara işaret etti.

Kapalı devre turizm kapsamında charter seferlerin sayısını 4’ten 10’a yükselttiklerinin de altını çizen Başbakan Saner, sadece kapalı devre turizm için gelecek özel jetlerin de serbest bırakıldığını belirtti.

Saner şöyle devam etti:

“10 Haziran itibariyle de ‘çift aşılı çift PCR’lı ve antikor üretmiş olan kişilerin ülkemize gelmesi için DSÖ’nün yapmış olduğu renk skalasına göre 'kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil' olmak üzere ülkemizi nasıl ziyaret edebilecekleri konusunda her türlü karar üretilmiştir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile tarihi 10 Haziran’dan 3 Haziran’a çekmek için sıkı bir çalışma içerisindeyiz.”

Başbakan Ersan Saner, çift aşılı olarak ülkeye gelecek olan kişilerin nasıl tanımlanacağı yönünde bir karekod okuma sistemi ile Sağlık Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Merkezi’nin sıkı bir çalışma yürütüldüğüne de vurgu yaparak, bu konuyla ilgili olarak ilgililerle bugün toplantı yapacağını dile getirdi.

"BU KONU TAMAMEN SİYASİDİR, BİZİM İÇİN BİR SIKINTI YOKTUR"

Güney Kıbrıs ile geçiş kapılarının açılmasının ise karekod okuma noktasındaki sıkıntı haricinde kapıların açılması noktasında hiç bir sorun bulunmadığına dikkati çeken Başbakan Ersan Saner, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nde kırmızı grupta olan ülkelerin sadece iş için gidip gelecekleri konusunda Güney ile bir anlaşmazlık yaşandığını aktardı.

Başbakan Ersan Saner, “Onun dışında anlaşamadıkları bir konu yok. Bu konu tamamen siyasidir. Bizim için bir sıkıntı yoktur” dedi.