Mesarya Belediyesi için Hasan Adahan aday

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan'ın oğlu Hasan Adahan, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Mesarya Belediyesi için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Hasan Adahan yaptığı basın duyurusuyla Vizyoner bir belediyecilik anlayışı için aday olduğunu ifade etti

Adahan'ın açıklaması şöyle:

Değerli Mesarya Halkım;

25 Aralık tarihinde ilki gerçekleşecek olan 18 belediye ile gireceğimiz Yerel Seçimlerde, bölgemizde dört belediyemiz birleştirilerek oluşturulan Mesarya Belediyesi için; bütünleyen, dinamik, ilkeli duruş sergileyen, sosyal-kültürel ve spor alanlarını geliştiren, kadın ve genç nufüsü ekonomiye kazandırma adına eğiten, çocuklarımızın güvenle eğitim alabileceği alanlar yaratabilen, yaşlılarımızın sosyalleşebileceği alanları planlayan, çevre ve sağlık konularına öncelik veren;

Vizyoner bir belediyecilik anlayışı için aday olduğumu tüm kamuoyuna duyuyurum.



HASAN ADAHAN

Mesarya Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı

