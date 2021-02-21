Mehmet Tunçtürk Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na atandı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçtürk, Bakanlar Kurulu kararıyla, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na atandı.

Atama sonrası açıklama yapan Tunçtürk, ülkemizin güzide kurumlarından birinde hizmet verecek olmanın gururunu yaşadığını belirterek, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne katkı koymanın kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum. Bu düşünce ve sorumluluklarımın bilinciyle hareket edeceğim. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

