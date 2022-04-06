Mecliste “bakan yok” gerilimi

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis kürsüsüne çıktı, Meclis’te hiçbir Bakan’ın hazır bulunmamasını eleştirdi



Hükümetin Meclis Genel Kurulu’nda bulunmamasını konuşma yapmayarak protesto eden CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüden “Ben burada bu makamda olan kimseyle aynı değilim diyerek hükümet koltuklarında oturan milletvekilleri ile aynı olmayı reddettiğini vurguladı. İç tüzüğe aykırı bir şekilde meclis genel Kurulu’na devam edilmemesi için Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye çağrı yapan Şahali, “İç tüzüğün emridir yapmanız gerekiyor” dedi.

Sinirlerin hat safhada olduğu Meclis Genel Kurulu’nda Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın “Sayın vekil daha sakin” söylemleri ile Şahali kürsüden “Yeter artık” diye isyan etti. Yeşilırmak ve Şahali arasında tansiyonun yükseldiği anlarda Şahali, Yeşilırmak’a “Sakin olacağımı sana sormayacağım. Bu söz hakkı benim sen kimsin de sana soracağım. Bağırıyorum ne yapacaksın. Bağırıyorum sesim duyulsun diye Hem sağır hem körsünüz, gerçekleri görmüyorsunuz. Yurttaşın canı yanıyor ve beni burada dinlemek zorunda olan insanlar var” dedi. Yeşilırmak ise “Siz bana bağıramazsınız siz kimsiniz” diye cevap verdi.

Meclis oturumuna ara vermeyen Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye karşı sesler yükselirken CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Siz neyin üzerine yemin ettiniz artistlik yapmanın mı” derken CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Meclis Başkanı bu genel kurulu Meclis iç tüzüğe aykırı yönetemezsiniz buna alet olmayın” dedi. Töre ise milletvekillerine, “Çağrı yaptım gelirlerse gelirler” ifadelerine yer verdi.

