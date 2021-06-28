Meclisin yarıda kalan toplantısı yarına ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, yaz tatili öncesinde son toplantı olduğu açıklanan bugünkü toplantısı, toplantı sürerken yaşanan nisap sorunu nedeniyle tamamlanamadı. Toplantı yarına ertelendi.

Meclis Genel Kurulu’nda Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2021 bütçesiyle ilgili tasarı görüşülürken oylama aşamasında nisap düştü.

Oturuma verilen aranın ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında yeniden toplanmayı deneyen Meclis Genel Kurulu, isim okunarak yapılan yoklamada 26 yeter sayıya ulaşamadı.

Başkan Sennaroğlu, oturumu iç tüzük gereği 24 saat sonraya erteledi ve yarın için toplantı çağrısı yaptı.