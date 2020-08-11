Meclisin gündemi seçim öncesi istihdamlardı

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında seçim öncesi istihdamlar gündem oldu. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu, seçim yasakları arifesinde çok hızlı şekilde ciddi sayıda istihdam yapma kararı alındığını söyledi.

Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, basından istihdamların durdurulduğu kararını öğrendiklerini dile getiren Ataoğlu, geçmiş yıllarda da bunların yaşandığını ve bu istihdam kararlarının doğru olmadığını kaydetti.

Akıncılar köyünde yaşanan mağduriyete de değinen Ataoğlu, köy kapısının açılımı için yapılacak hareketlere olumlu yaklaşacaklarını belirtti.

Merkez Bankası’nda yaşanan sorunlara dikkat çeken Ataoğlu, Merkez Bankası’nın iş insanlarının yaşadığı sıkıntılara çözüm yaratmasını temenni etti.

Dövizdeki ciddi artışa da değinin Ataoğlu, dövizin bu rakamlara çıktığı bugünlerde turizm ve eğitimde yaşanan sıkıntılara değinerek, alternatiflerin neler olduğunu merak ettiklerini kaydetti.

Ataoğlu, üreticiye yüzde 40’ı ödenen süt bedellerinin geri kalanının ne zaman ödeneceğini sordu.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün istifasına da değinen Ataoğlu, daha önce Meclis’te istifa kararının yaşandığı bu gibi durumlarda meclis olarak ret oy verdiklerini kaydetti. Ataoğlu, bu karar önlerine geldiği zaman, kendi kararının daha önce verdiği kararla aynı olacağını belirtti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, kendilerinin UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığıyla ilgili oylamadaki tavırlarının istifasıyla ilgili yapılacak oylamada da aynı olacağını söyledi.



TOPAL

HP Milletvekili Hasan Topal da, Covid-19 ile ilgili konuşma yapmak istediğini söyleyerek, doğru bildiklerini bir hekim olarak paylaşacağını belirtti.

Covid-19 salgınının tıbbın dışına çıktığını ve bu salgını tıbbi kurallar içerisine çekilirse, sürecin daha sağlıklı yürüyeceğini dile getiren Topal, teşhisin sadece testlerle değil, klinik bulgularla konması gerektiğine işaret etti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, bakanların genel kurulda yer almamasını eleştirdiği konuşmasında, bakanlardan sadece bir kişinin içerde olduğunu kaydetti.

Hiçbir bakanın burada olmadığını ve son günlerde kamuoyunda gündemde olan istihdamlarla ilgili soruları yanıtsız kaldığına işaret eden Erhürman, kararların basından mı öğrenileceği sorusunu sordu. Erhürman, bu istihdamların iptal edilip edilmediği konusunun net olunmamasının ise gazetecilere doğru bilgi verilmemesinden kaynaklanıp kaynaklandığının açıklanmasını istedi.

Ülkede işsizlik rakamlarına de değinen Erhürman, bundan sonra hükümet sıralarında kim oturursa otursun, bütçenin büyük kısmının kamu ödeneklere gittiğinin söylenmesi halinde kürsüden inmesini isteyeceğini vurguladı.

Büyük bir rahatlıkla bu istihdamların yapıldığı ve bu aralar sanayi arsalarının da dağıtılmaya başlandığı yönünde haberler geldiğini söyleyen Erhürman, özel sektör çalışanının yok olduğunu ve birçok kişinin düşük maaş ancak güvence altında kamuda çalışmayı tercih ettiğini savundu. Erhürman, bu memleketin sadece bugününün değil, geleceğinin mahvedildiğini kaydetti.

Şu anda içinde bulunan koşullarda pandemi hastanesinin bitmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, ciddiyet olmadığı gibi, Kıbrıs Türk halkıyla dalga geçildiğini iddia etti.

Erhürman, kendilerinin CAS çalışanlarına öncelik vererek, istihdam yaptıklarını fakat şu anki hükümetin CAS çalışanlarını hepsinin istihdam ettiğini söyledi.

Başbakanın Ankara dönüşünde somut sonuçlarla geldiğini söylediğini ancak sadece pandemi hastanesinin yapımının onaylandığını dile getiren Erhürman, “Siz başka bir dünyadasınız. Biz bunu bilmiyoruz. Bir mutluluk ve büyük bir rahatlıkla memleketin dört bir yanını geziyorsunu” ifadelerini kullandı.

Açıklanan katkı paylarına değinen Erhürman, açıklanan kararların hiçbirinin hayata geçmediği veya dört defa değiştiği göz önüne alındığında işsizliğin nasıl önleneceğini merak ettiğini belirtti.

Pandeminin nasıl yönetileceğinin bilinmediğini kaydeden Erhürman, sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri düşünüldüğünden Ekim ayından sonra ne olacağını merak ettiğini söyledi.

Erhürman, yapılanlara inanmakta güçlük çektiğini ve anlamanın mümkün olmadığını söyleyerek, gelinen noktanın sadece bugüne değil, geleceğe zarar verdiğini ve memleketi yok ettiğini söyledi. Erürman, “Silkinip kendinize gelin yaptıklarınız memleketi mahvediyor” dedi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Genel Tarım Sigortası Fonu ile ilgili konuşmasında, mevzuata kendilerinin yapığı değişikliklere işaret ederek, Maliye’nin fona 45 milyon TL borçlu olduğunu söyledi.

Fondaki kaynakların yerli yerinde olması gerekirken kasanın boş olduğunu kaydeden Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu ve Süt Endüstrisi Kurumu’nda da 50’şer milyonluk kayıplarla olduğunu kaydetti.

Şahali, rakamları görmek istediklerini ve yaratılan gelirlerin istenmeden verilmesi gerektiğini dile getirdi.

İstihdam meselesine de değinen Şahali, bu akşam 00.00’dan sonra seçim yasaklarının başlayacağını ve iyi niyetli olmayan bir hükümetin bu saate kadar istediğini yapabileceği endişesinde oluklarını belirtti.

UBP’ye güvenmediklerini, HP’yi de yaptıkları ortaklıkla yaşayarak tanıdıklarını söyleyen Şahali, bir bakan yakının kendi çabasıyla değil de, başka bakan ukdesiyle istihdam edilmesinin, bu istihdamı meşru kılmadığını kaydetti.

Şahali, istihdamlarla ilgili konuşması sırasında Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile karşılıklı tartışma yaşadı. Baybars, oturduğu yerden söz alarak, “ne halamın kızı, ne teyzemin kızı istihdam edilmedi” dedi.

İstihdam edilenin kim olduğu ile ilgilenmediğini dile getiren Şahali, gayri yasal istihdam etmenin cüretini nerden bulduklarını sordu.

Şahali, Dışişleri Bakanlığı’na 5 Ağustos’ta münhal duyurusunda bulunup, 3 gün sonra 8 Ağustos’ta da mülakat yapılarak, sözleşmeli personel alınmasının açıklanmasını istedi.

Erkut Şahali, seçim takvimi nedeniyle öğretmen sınavlarının yapılmayacağını ve hükümetin istihdam edeceği öğretmenlerden endişeli olduklarını da söyledi.

Ülkede yaşanan su sorununa da değinen Şahali, Türkiye’den gelen su akışında, yaşanan sorundan dolayı aksama olduğunu ve rezervin sonuna gelindiğine işaret etti.

Mağusa Belediyesi’nin ciddi darboğaz içinde olduğunu dile getiren Şahali, Mağusa Belediyesi’nde yapılanların da araştırılması gerektiğini kaydetti.

Şahali, üretici ödemelerinin de ne aşamada olduğunun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi. Şahali ayrıca, Karayolları Dairesi’nde istihdam yapıldığı duyumların olduğunu söyledi ve bilgi istedi.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da söz alarak, istihdamın şu anda değil, daha önce yapıldığını ve herhangi bir parti yakını da olmadığını kaydetti.