Meclis yine toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, toplanan Meclis Danışma Kurulu’nun ana maddesinin Genel Kurul’un gündemindeki yasaların değerlendirilmesi olduğunu belirterek, Meclis Genel Kurulu’nun açılmasına olanak sağlayacak ortak kararın üretilemediğini bildirdi. Sennaroğlu, konuyla ilgili görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Meclis Danışma Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bu sabah Danışma Kurulu toplantısının gerçekleştirildiğini ifade eden Sennaroğlu, konunun tüm milletvekillerini ilgilendirmesi nedeniyle toplantıya, içtüzüğün 20. maddesinin (8). fıkrası uyarınca grubu bulunmayan parti başkanlarını da davet ettiğini kaydetti.

“ANA MADDE GENEL KURUL’UN GÜNDEMİNDEKİ TASARILARIN DEĞERLENDİRİLMESİYDİ”

Danışma Kurulu’nun ana maddesinin Genel Kurul’un gündemindeki tasarıların değerlendirilmesi olduğunu belirten Sennaroğlu, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi, içtüzüğümüzün 91. maddesinde, hükümetin çekilmesi halinde görüşülmesi istenen tasarı ve önerilerin tüm Bakanlar Kurulu üyeleri imzasıyla görüşülebileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; tüm Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasıyla; Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçesi, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, BRTK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret (değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kan ve Kan Bileşenleri Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da görüşülmesinin uygunluğu tarafımıza bildirilmiştir.”

Toplantıda yer alan parti başkanları ve temsilcilerinin görüşlerini belirttiğini kaydeden Sennaroğlu, “Temel bir uzlaşı ile yasaların görüşülmesi nezdinde Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak karar maalesef üretilememiştir. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam edecektir” dedi.