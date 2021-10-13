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Meclis yine toplanamadı

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Meclis yine toplanamadı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün iki kez toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamadığından toplantı yarına ertelendi.

Nisap sorunu nedeniyle pazartesi günden beri yapılamayan Meclis Genel Kurulu toplantısı, bugün bir kez daha ertelendi.

Toplantı ilk denemede yaşanan nisap sorunu üzerine 10 dakika ertelendi ancak ikinci denemede de nisap sağlanamadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, toplantının yarın saat 10.00’a ertelendiğini açıklarken, İç Tüzük uyarınca gündemin yasama öncelikli olacağını belirtti.

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