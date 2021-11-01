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Meclis yine nisap sağlayamadı

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Meclis yine nisap sağlayamadı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı nisap sağlanamadığından yarına ertelendi. 
Cumhuriyet Meclisi, Önder Sennaroğlu başkanlığında bugün saat 10.37’de toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamadığından toplantıya 10 dakika ara verildi. 
Genel kurul, aranın ardından saat 11.10’da yeniden toplanma girişiminde bulundu. Nisabın yeniden sağlanamamasından dolayı toplantı 24 saat sonraya ertelendi. 
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