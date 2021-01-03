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Meclis yeni başkanını seçiyor

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Meclis yeni başkanını seçiyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor. Toplantının gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri de var.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda önce Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verilecek.

Ardından seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde “Başkanlık Divanı Seçimleri” yapılacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda Divan Katibi ile İdare Amirinden oluşuyor.

Yarınki toplantının gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları yanında, yazılı sorular ve yanıtları, sözlü sorular ve yazlı soruya dönüştürülen yazılı sorular da bulunuyor.

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