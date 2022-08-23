banner762
banner815
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
7 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
17 0
 
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
17 0
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
156 0
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
18 0
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
46 0
23 0
banner797

Meclis yarın olağanüstü toplanıyor

banner476

Genel Kurul’da Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınacak

banner825
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi yarın, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanacak Meclis Genel Kurulu’nda divan katibi seçimi de yapılacak.
Meclis Genel Kurulu, tatilden önceki son toplantısını 28 Haziran Salı günü yapmıştı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.