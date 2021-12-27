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Meclis toplanamadı

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Meclis toplanamadı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı. 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, iki haftalık aranın ardından bugün toplanmayı denedi. 
Önder Sennaroğlu başkanlığında, 11.20 sıralarında toplanmayı deneyen Meclis Genel Kurulu nisaba takıldı, oturuma 10 dakika ara verildi. 
Meclis Genel Kurulu, 11.35 sıralarında yeniden açılmayı denedi, ancak ikinci denemesinde de nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı. 
Meclis Genel Kurulu iç tüzüğün 58. maddesi uyarınca 24 saat sonraya ertelendi. Genel Kurul, aynı gündemle yarın saat 10.00’da toplanmayı deneyecek. 
Meclis Genel Kurulu, son toplantısını 9 Aralık’ta yapmıştı.
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