Meclis'te yerel seçim gerginliği

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında, saat 11:30’da toplandı. Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen oturumda, yerel seçimlerin 27 Kasım 2022’de yapılmasını öngören “Yerel Kuruluş Organlarına İlişkin Seçimlerin Ertelenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” için ivedilik istemi görüşüldü ve tezkere oy çokluğu ile onaylandı.

Tezkereye 27 milletvekili kabul, 21 milletvekili ise ret oyu kullanırken, 2 milletvekili oturuma katılmadı.

Yerel Kuruluş Organlarına İlişkin Seçimlerin Ertelenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı oylanmadan ilk sözü alan HP Başkanı ve Milletvekili Kudret Özersay, seçimin bu şekilde ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı olacağını ve Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini kaydetti.

ÖZERSAY: “ÇOĞUNLUK KARARI İLE ERTELENMESİ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL”

Seçimin ertelenmesinin tek yolunun tüm siyasi partiler, Yüksek Mahkeme ve Başsavcı’nın birlikte karar almasıyla mümkün olabileceğini anlatan Özersay, “Çoğunluk kararı ile ertelenmesi bize göre hukuken mümkün değil” dedi.

Anayasa’ya uygun hareket etmenin önemine vurgu yapan Özersay, Anayasa’ya göre yerel seçimlerin 4 yılda bir yapılması gerektiğini ve buna aykırı davranılamayacağını söyledi.

Belediyelerle ilgili getirilen tasarının içeriği ile ilgili de söylenecek çok şey olduğunu kaydeden Özersay, oy birliği olmadan Belediye seçimlerinin ertelenemeyeceğini yineledi.

ERHÜRMAN’DAN HÜKÜMETE “ZÜCCACİYE DÜKKANINA GİRMİŞ FİL” BENZETMESİ

Oturumda söz alan CTP Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman da, icraatların Anayasa’ya uygun olması gerektiğine vurgu yaparak, seçimlerin ertelenmesinin konuşulmasına “Biraz hicap duyuyorum bunları söylemekten ama ilkokuldan beri bilmemiz gereken bir şeyi Meclis kürsüsünden konuşmak zorunda bırakılıyoruz” sözleri ile tepki gösterdi.

Belediyeler Reformu ve seçimlerin ertelenmesine yönelik hazırladığı tasarı konularında hükümete “züccaciye dükkanına girmiş fil” benzetmesi yapan Erhürman, çalışmaların olgunlaşmadan Meclis’e getirildiğini savunarak, “Ne diye 27 Kasım’ı öngörüyorsunuz? Yetiştiremeyeceğiniz için… Yaptığınız işin ‘baddoz’ olduğunun farkındasınız ki 27 Kasım’a ertelemek istiyorsunuz. Meclise yasa tasarılarını getirirken hiçbir şekilde konsensus arayışınız da olmadı. Yaptığınız işin ne olduğunun farkında değilsiniz aynen züccaciye dükkanına girmiş fil gibi” dedi.

Hükümetin bu gibi yasa tasarılarını Meclis’e getirmeden Meclis’teki siyasi partilerle görüşmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, birleştirilen belediyelerde personelin farklı Toplu İş Sözleşmeleri’nden faydalandıkları için farklı maaşlar ve farklı haklara sahip olacağını da belirterek, Hükümeti belediye çalışanlarının motivasyonunu bozmakla ve belediyelerin ayakta kalacağı hiçbir şey ortaya koymamakla da suçladı.

“GERİ ÇEKERSİNİZ, OTURUR AKILLI USLU KONUŞURUZ”

2022 seçiminin 4 buçuk yılda yapılması halinde sonraki seçimin 3 buçuk yılda yapılması gerekeceğini ve bunların Anayasa’ya aykırı olduğunu yineleyen Erhürman, “Memleketi kaosa sürüklüyorsunuz. Bu mecliste yan yana oturamayacak duruma getiriyorsunuz bizi” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Ekonomik kriz tarihin cilvesi” değerlendirmesine de atıfta bulunan CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Sucuoğlu’na hitaben, “Tarihin cilvesi Ersin Tatar’ın orada, sizin burada oturmanızdır” şeklinde konuştu.

Hükümeti, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ile Yerel Kuruluş Organlarına İlişkin Seçimlerin Ertelenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısının ivedilik talebini geri çekmeye çağıran Erhürman, “Çekersiniz geri ve oturur akıllı uslu konuşuruz. ‘Tarihin bir cilvesidir’, ‘Önemli olan devletin bekasıdır’ gibi ezber konuşacaksınız, devletin bekası Anayasa’nın bekasıdır. Israr ederseniz Anayasa Mahkemesine gidecek ve kaos başlayacak. Ayakları üzerinde duran 3-4 belediye varsa onları da maffedeceksiniz. CTP’li belediyelerin ayakta olması yönetsel zihniyet ile açıklanabilecek bir şeydir” ifadelerini kullandı.

ARIKLI: “REFORMLARI ERTELEME ŞANSIMIZ YOK”

Erhürman’ın ardından söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Başkanı ve Milletvekili Erhan Arıklı, yerel yönetimlerde reform yapılması gerektiğini YDP’nin yıllardır söylediğini kaydederek, “Ya erken ya çok geç denilerek reformları erteleme şansımız yok” dedi.

Yerel yönetimlerde reform yapılmasına hiçbir siyasi partinin itirazının olmadığını da belirten Arıklı, 28 belediyenin 20’sinin batık durumda olduğunu ve reformun zorunluluk olduğunu söyledi.

Muhalefeti katkı koymaya çağıran Arıklı, “Bu reformu baltalamanın anlamı yok. Komitelerde oturup konuşacağız, sayıyı da konuşabiliriz. Bu, adı üstüne bir taslak. Gelin katkı koyun, yerel yönetimler hepmizin derdi. Önümüzde zaman var. Siz en başından bunu engellemeye çalışırsanız 4 yıl daha kaybederiz, yazık olur. En az 20 belediye Aralık ayını göremez, mümkün değil” şeklinde konuştu.

ÜSTEL İLE ERHÜRMAN ARASINDA TARTIŞMA…

İçişleri Bakanı ve UBP Milletvekili Ünal Üstel, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ile ilgili önceki bakanların da kafa yorduğunu ve kendisinin güncelleyerek Meclis’e getirdiğini anlatarak, muhalefetin ‘ben bilirim, ben yaparım olur’ yönündeki eleştirilerini kabul etmediğini vurguladı.

Belediyeler reformunun ülke için ihtiyaç olduğunu anlatan Üstel, muhalefete iş birliği çağrısında bulundu.

Üstel’in konuşması sırasından yerinden konuşarak “Siz CTP’den birinin gelip katkı koymasını istediniz. Bu arkadaşlara bu metni verdiniz ve arkadaşlarımız size tamamdır mı dedi?” sorusunu yönelten Erhürman’a Üstel “Tamamdır demediler” yanıtını verdi.

Üstel Erhürman’a “Sizi aradım, Kudret beyi aradım görüşlerinizi aldım” demesi üzerine Erhürman, Üstel’i yalanlayarak görmediği metne görüş vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Üstel, “Sizden değil, gönderdiğiniz arkadaştan görüş istedim” dedi.

Üstel, Erhürman’ın “Yasa’nın Anayasa’ya aykırı olduğu düşüncesinde misiniz?” sorusuna “Ben yargıç değilim” yanıtını veren Üstel, “Savcılık görüşü aldınız mı?” sorusunu ise “Savcılığa görüş verdik” diyerek karşılık verdi.

Erhürman’ın art arda soru sormasına tepki göstererek konuşmasını sürdüren İçişleri Bakanı Ünal Üstel, belediyeler reformunu geçirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

SUCUOĞLU’NDAN CTP’YE: “AYIPTIR!”

Üstel’in ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu kürsüye çıkarak, CTP’ye hükümet yetki aldığından beridir agresif davrandığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Sucuoğlu’nun CTP’ye “Ayıptır” diye seslenerek ve CTP’yi ‘statükocu’ olmakla suçlayarak kürsüden inmesi üzerine salondan sesler yükseldi.

ERHÜRMAN: “SUCUOĞLU’NA SÖZLERİNİ İADE EDİYORUM”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun CTP’ye yönelik sözlerinin üzerine yeniden söz alan CTP Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman, Sucuoğlu’na sözlerini aynen iade ettiğini söyledi.

2008’den beridir belediyeler reformu konusunda çalışmalar yapıldığını ancak çalışmaların Meclis’e getirilecek olgunluğa ulaşmadığını belirten Erhürman, UBP – DP – YDP Hükümeti’nin konuyu ‘paldır küldür’ Meclis’e taşıdığını ancak Meclis’e taşınan çalışmanın da olgunlaşmadığını ifade etti.

SUCUOĞLU: “KONSENSUS FIRSATINI KAÇIRMAMAMIZ GEREKİRDİ”

Yeniden söz alan Başbakan Faiz Sucuoğlu ise, geçen pazartesi günü parti başkanları ile toplantı yaptığını ve Ad-Hoc Komite kurulabileceği ve seçimlerin ertelenmesinin oy birliği ile olmasının daha uygun olacağını konuştuklarını iletti.

HP Başkanı Kudret Özersay’ın çarşamba günü kendisini arayarak, konuyu partisi içinde değerlendirdiğini ve olumlu baktıklarını ilettiğini aktaran Sucuoğlu, CTP’nin olumlu dönüş yapmadığını kaydetti.

Sucuoğlu, “CTP bu konuda olumlu bir karar üretmedi. Saygı duyarım ama olumlu bakılsaydı bugün bu tartışmalar yaşanmayacaktı. Hoş olmayan, bizlere yakışmayan konuşmalar oluyor. Konsensus fırsatını kaçırmamamız gerekirdi” dedi.

Konuşmaların ardından Yerel Kuruluş Organlarına İlişkin Seçimlerin Ertelenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı ivedilik tezkeresi oylanarak onaylandı. Tezkereye 27 milletvekili kabul, 21 milletvekili ise ret oyu kullanırken, 2 milletvekili oturuma katılmadı.