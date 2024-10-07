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Meclis'te ilk iki turda Töre salt çoğunluğa ulaşamadı

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Meclis'te ilk iki turda Töre salt çoğunluğa ulaşamadı
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Başkanlık için seçim yapılan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda UBP milletvekili Zorlu Töre'nin ilk turda salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yapılan ikinci tur da sonuçsuz kaldı. 
İkinci tur oylamada da salt çoğunluğa ulaşılamadı. Töre, ikinci turda 24 ret, 23 kabul oy alırken bir de çekimser oy çıktı.
Bunun üzerine UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, grup toplantısı için ara talep etti. 

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, başkanlık seçimindeki oylamalarda ilk dört turda salt çoğunluk aranıyor. Beşinci turda ise kabul oyları fazla olan aday seçimi kazanmış oluyor.
50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde bugün 48 milletvekili toplantıya katılıyor. Oylamalara katılmayan iki milletvekili mazeretli olan CTP milletvekili Sıla Usar İncirli ile UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu oldu.
UBP tarafından aday gösterilen Zorlu Töre için ikinci tur oylamada 24 ret, 23 kabul bir de çekimser oy  kullanıldı.
Başbakan Ünal Üstel’in talebi üzerine UBP grup toplantısına geçildi, Cumhuriyet Meclisi Genl Kurulu'na 10 dakika ara verildi.
Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, ana muhalefet CTP 19, koalisyon ortağı DP 3, koalisyon ortağı YDP 2 ve bağımsızlar 2 sandalyeyle temsil ediliyor. 
 
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