Meclis'te gerginlik

Cumhuriyet Meclisinde tartışmalar yaşandı, bunun üzerine oturuma 10 dakika ara verildi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP milletvekilleri arasında “Meclis’in yönetilmesi ve Töre’nin uygulamaları” konusunda yaşanan tartışma büyüyünce, Meclis Başkanlığını yürüten UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu oturuma 10 dakika ara verdi.

