banner875
banner885
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
5 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
10 0
 
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
7 0
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
18 0
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
10 0
23 0
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
45 0
banner878

Meclis, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisini kabul etti

banner476

banner825
Meclis, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisini kabul etti
Meclis Genel Kurulu, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisinin Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesinin ardından yeniden toplandı.
Meclis Genel Kurulunda ilk olarak Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin yasa önerisine ilişkin raporu okundu, komitenin öneriyi oy birliğiyle kabul ettiği aktarıldı.
Yapılan oylamanın ardından Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi.
Bahse konu Yasa Önerisi, belediye meclisi üyeliklerine aday gösteren bazı siyasal partilerin Siyasal Partiler Yasası’nın yüzde 30 cinsiyet kotası kuralına uymadığı gerekçesiyle iptal edilen listelerini yeniden düzenlemesine olanak sağlıyor.
Aday listeleri iptal edilen siyasal partiler, ilgili ilçe seçim kurullarına yarın saat 18.00’e kadar başvurarak, cinsiyet kotasına uygun olarak düzenlenmiş listelerini sunabilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.