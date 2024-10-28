banner913
banner932
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
25 0
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
16 0
 
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
18 0
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
35 0
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu"
17 0
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
14 0
“Süreç, Kıbrıslıların kararı olmalı”
“Süreç, Kıbrıslıların kararı olmalı”
21 0
banner1032

Meclis Öztürkler başkanlığında toplandı

banner1020

Oturum, CTP'ye Meclis Başkan Yardımcılığı'na aday sunma fırsatı için bir hafta sonrasına ertelendi

banner1045
Meclis Öztürkler başkanlığında toplandı
banner971
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün 13.50’de Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.
UBP Milletvekili Sunat Atun, ana muhalefetin Meclis Başkan Yardımcısı için aday göstermesi gerektiğini ancak CTP grubunun Meclis’te olmadığını, dolayısıyla gündemin CTP’ye aday sunma fırsatını verme bağlamında bir hafta sonra devam etmesi önerisinde bulundu.
Oturum CTP'ye Meclis Başkan Yardımcısı adayı sunma fırsatı vermek için 4 Kasım'a ertelendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.