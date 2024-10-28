Meclis Öztürkler başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün 13.50’de Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.
UBP Milletvekili Sunat Atun, ana muhalefetin Meclis Başkan Yardımcısı için aday göstermesi gerektiğini ancak CTP grubunun Meclis’te olmadığını, dolayısıyla gündemin CTP’ye aday sunma fırsatını verme bağlamında bir hafta sonra devam etmesi önerisinde bulundu.
Oturum CTP'ye Meclis Başkan Yardımcısı adayı sunma fırsatı vermek için 4 Kasım'a ertelendi.
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