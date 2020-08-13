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“Meclis Özgürgün’ün istifasını onaylayarak bir ayıbı ortadan kaldırmalıdır"

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UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasının, gerekli prosedürler tamamlanarak uygun olan en erken zamanda Meclis Genel Kurulu’na gelerek onaylanması gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Meclis Sayın Özgürgün’ün istifasını onaylayarak bir ayıbı ortadan kaldırmalıdır"

“Meclis Özgürgün’ün istifasını onaylayarak bir ayıbı ortadan kaldırmalıdır"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, istifa dilekçesini Meclis’e ileten UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasının, gerekli prosedürler tamamlanarak uygun olan en erken zamanda Meclis Genel Kurulu’na gelerek onaylanması gerektiğini kaydetti. Özyiğit, “Meclis Sayın Özgürgün’ün istifasını onaylayarak bir ayıbı ortadan kaldırmalıdır” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yazılı açıklamasında, 2018 yılında milletvekili seçilen Özgürgün’ün seçimler öncesinde gündeme gelen banka hesaplarındaki giriş çıkışlarla ilgili Savcılık tarafından yapılan incelemeler sonucunda bazı bulgulara ulaşıldığını, bu doğrultuda da Özgürgün’ün dokunulmazlığının Meclis’te yapılan oylama sonucu kaldırıldığını anımsattı.

Özyiğit, bu kararla birlikte Özgürgün’ün Meclise gelmediğini, ancak milletvekilliği maaşını almaya devam ettiğini kaydetti.

Banka hesaplarında yüklü miktarda para tespit edilen Hüseyin Özgürgün’ün, bu miktarların nereden geldiğini açıklayamadığını, Başsavcılığın da yaptığı araştırma sonucunda bazı belgeler sunduğunu anlatan Özyiğit, “Dokunulmazlığının kaldırılması üzerine aylardır Meclis’e gelmeden maaş alan Özgürgün istifa dilekçesini Meclis’e gönderdi. Ancak UBP Genel Başkanı, Başbakan Tatar bu istifayı kabul etmeyeceklerini açıkladı. Şu çok iyi bilinmelidir ki, bu istifanın reddedilmesi tüm yaşananlara ve meclise gelmeden maaş çekilmesi yanlışlığına ortak olmak anlamına gelecektir” dedi.  

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