Meclis nisap sorununu aşamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü toplantısına nisap sağlanamadığı için başlayamadı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 14.40’ta ikinci kez toplanmayı deneyen genel kurul, nisap yetersizliğinden dolayı toplanamadı.

Meclis Başkanı Önder Sennraoğlu, iç tüzüğün 58. maddesine göre toplantının 24 saat sonraya ertelendiğini duyurdu.

Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da aynı gündemle toplanacak.

Genel Kurul’un yarınki gündeminde, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Nisap yetersizliği nedeniyle yarına ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi, Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi de görüşülecek.

Meclis’in yarınki toplantısı, yaz tatili öncesindeki son toplantısı olacak.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısı devam ederken nisap düştüğü için toplantı bugüne ertelenmişti.

Meclis 1 Ekim’e kadar sürecek yaz tatili süresince çağrı yapılması halinde olağanüstü toplantı yapabilecek.