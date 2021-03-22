banner583
Anksiyeteye Savaş Açan 20 Sağlıklı Yiyecek
Anksiyeteye Savaş Açan 20 Sağlıklı Yiyecek
14 0
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
55 0
 
Dolmabahçe'de kazanan yok
Dolmabahçe'de kazanan yok
16 0
Vatandaşa PCR testi işkencesi
Vatandaşa PCR testi işkencesi
59 0
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
18 0
Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor
Kia EV6, 30 Mart’ta görücüye çıkıyor
33 0
Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor
Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor
55 0
banner529
banner570

Meclis nisap sorunu nedeniyle toplanamadı

banner476

Meclis nisap sorunu nedeniyle toplanamadı
banner630
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap sağlanamadığı için bugünkü toplantısını yapmadı. 
Toplantısı 24 saat sonraya ertelenen genel kurul yarın toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün ilk olarak saat 11,55’te Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanma denemesi yaptı. Nisap olmadığı için toplanamayan Genel Kurul toplantısı 10 dakika sonraya ertelendi.
Genel Kurul, saat 12.20’de yaptığı ikinci denemesinde de nisabı sağlayamayınca bugünkü toplantı yapılamadı.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.