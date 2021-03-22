Meclis nisap sorunu nedeniyle toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap sağlanamadığı için bugünkü toplantısını yapmadı.

Toplantısı 24 saat sonraya ertelenen genel kurul yarın toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün ilk olarak saat 11,55’te Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanma denemesi yaptı. Nisap olmadığı için toplanamayan Genel Kurul toplantısı 10 dakika sonraya ertelendi.

Genel Kurul, saat 12.20’de yaptığı ikinci denemesinde de nisabı sağlayamayınca bugünkü toplantı yapılamadı.