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Meclis nisabı sağlayamadı

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Meclis nisabı sağlayamadı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadığından oturum aynı gündemle yarına ertelendi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.30’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanmayı denedi ancak nisap sağlanamadığından toplantıya 10 dakika ara verildi.
Verilen aranın ardından Meclis ikinci denemesini saat 12.00’de gerçekleştirdi. Nisap sağlanamayınca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre toplantıyı yarına erteledi.
Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
Genel Kurul’un gündeminde Sayıştay Komitesi’nin, Karayolları Dairesi’nin 1 Ocak 2006-3 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin raporu bulunuyor.
Milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek toplantının gündeminde, sözlü ve yazılı sorular da var.
 
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