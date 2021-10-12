Meclis kilitlendi

Hükümet yine nisabı sağlayamadı, meclis yine açılamadı. Meclis’in açılabilmesi Danışma Kurulu’nu toplantıya çağıran Başbakan Saner, parti başkanları ile erken seçimin 6 Şubat’ta yapılması için karar üretmeye çalıştı. Ancak Saner seçim yasaklarının ötelenmesini koşul olarak ileri sürünce toplantı sonuçsuz kaldı





Meclis Genel Kurulu’nda ‘nisap’ sancısı sürüyor. Hükümet yine nisabı sağlayamadı, meclis dün yine açılamadı. Meclis Genel Kurulu, dün iki denemesinde de başarılı olamadı, toplantı 24 saat sonraya yani bugüne ertelendi.

Dün saat 10.00’da toplanacağı açıklanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 16.20’de toplanmayı denedi. Hükümete mensup 24 milletvekili salona girdi ancak 26 sayısına ulaşılamadığı için Meclis Genel Kurulu oturumu açılamadı.

Toplantı bugüne ertelendi. Erken seçim konusunda bir uzlaşı olmaması nedeniyle muhalefet milletvekilleri meclise girmedi, dışarda bekledi.

Meclis’in açılabilmesi için dün sabah Danışma Kurulu’nu toplantıya çağıran Başbakan Ersan Saner, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları ile erken seçimin 6 Şubat’ta yapılması için karar üretmeye çalıştı. Muhalefet de 6 Şubat tarihine sıcak baktı ancak seçim yasaklarının da hemen devreye girmesi şartını ortaya koydu.

UBP kanadı ise 60 günlük seçim yasaklarının yeterli olacağını ifade etti ve bir konsensüs sağlanamadı.

Meclis’te Danışma Kurulu dün sabah toplandı, 6 Şubat’ta erken seçim önerisi ve izlenecek yöntem görüşüldü.

Erken seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanan Meclis Danışma Kurulu’ndan uzlaşı çıkmadı, toplantı kapatıldı.

Başbakan Ersan Saner, erken seçim tarihinin belirlenmesi için Meclis Danışma Kurulu toplantısında, seçim yasaklarının ötelenmesini de koşul olarak ileri sürünce toplantı sonuçsuz kaldı.

Ulusal Birlik Partisi, önce seçim tarihinin dün saptanarak ilan edilmesine onay verirken, verilen aranın ardından başlayan toplantıda seçim yasaklarının geciktirilmesi şartını sundu. Muhalefetin erken seçim tarihinin uzlaşı ile belirlenmesine sıcak bakıp olumlu yaklaşmasına karşın bu öneriyi kabul etmemesi üzerine toplantı herhangi bir karara varılmadan kapatılmış oldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hükümet ve muhalefetin erken seçim tarihi konusunda uzlaştığını ancak seçim yasaklarının başlama tarihinde uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersan Saner’in muhalefete erken seçim tarihi olarak 6 Şubat 2022’yi önerdiğini söyleyen Sennaroğlu, önerinin görüşüldüğünü ve uygun bulunduğunu belirtti.

Sennaroğlu, daha sonra seçim yasakları konusunun görüşüldüğünü söyleyerek, seçim yasaklarının seçim tarihinden iki ay önce 6 Aralık’ta başlaması gerektiğini, muhalefetin bu konuda farklı bir öneri sunduğunu ifade etti.

Muhalefetin seçim tarihi belirlendiği gün, seçim yasaklarının başlamasını önerdiğini dile getiren Sennaroğlu, bu önerinin Başbakan Saner tarafından olumlu karşılanmadığını dolayısıyla anlaşma sağlanamadığını söyledi.

