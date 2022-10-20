Meclis'i bırakıp Başkanlığa aday oldular

UBP’li Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve CTP’li Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ile Şifa Çolakoğlu belediye başkan adaylığına soyundu



KKTC’de 25 Aralık'ta yerel yönetimler seçimi yapılacak. 28 belediye sayısının 18’e indirilmesiyle ilgili yapılan belediyeler reformunun mahkemelik olması nedeniyle 25 Aralık'ta kaç beldede seçim yapılacağı henüz net değil ancak partiler bir bir adaylarını açıklamaya başladı.

Bu dönem yapılacak seçimde özellikle mecliste temsil edilen partilerin yerel yönetimlere büyük önem verdiği gözden kaçmıyor. Şu ana kadar açıklanan adaylar arasında 3 kişi halı hazırda Meclis’te görev yapan milletvekilleri.

Bu noktada ana muhalefet CTP ilk olarak Amiral gemisi olarak adlandırılan Başkent Lefkoşa’da milletvekili Sıla Usar İncirli’yi aday göstermişti.

Hükümetin büyük ortağı UBP ise bu hamleye karşılık Lefkoşa milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nu Başkent Belediye Başkanlığı için aday gösterme kararı aldı.

