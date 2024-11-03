Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Meclis Genel Kurulu toplantısının saat 10.00'da başlaması bekleniyor.
Bu arada, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, geçen hafta Ziya Öztürkler başkanlığında toplanmış, oturum, CTP'ye Meclis Başkan Yardımcılığı'na aday sunma fırsatı için 4 Kasım'a ertelenmişti.
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