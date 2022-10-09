banner875
banner815
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
46 0
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
35 0
 
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
19 0
Tehlikenin boyutu çok büyük
Tehlikenin boyutu çok büyük
36 0
U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu Leventspor
U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu Leventspor
8 0
Kartallar yüksek uçuyor
Kartallar yüksek uçuyor
38 0
Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti
Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti
20 0
banner878

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

banner476

banner825
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın yasama işleviyle toplanacak. Toplantının gündeminde dört yasa tasarısı veya önerisi yer alıyor.
Yeni dönemin üçüncü birleşimi olacak yarın saat 10.00'da başlaması beklenen toplantıda, sunuşların ardından özel gündemde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülecek.
“Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler” bölümünde ise “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alınacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.