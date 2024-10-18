Meclis Genel Kurulu toplandı

Günlerdir ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.10’da Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Toplantının gündeminde Cumhuriyet Meclisi başkanlık divanı seçimleri bulunuyor. Toplantıda Meclis Başkanı, Başkan Yardımcısı yanında idare amiri ve katipler için de oylamaya gidilecek.

