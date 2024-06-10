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Meclis Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplandı

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Meclis Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplandı
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Meclis Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplandı.
Olağanüstü birleşim, Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü'nün 60'ıncı maddesinin 2. fıkrası uyarınca Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekillerinin istemi üzerine yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda, Kıbrıs konusu ile ilgili Cumhuriyet Meclisi'ni bilgilendirecek.
Saat 12.40’ta başlayan toplantıda ilk olarak sunuşlar bölümü yer aldı ve bazı tasarılarla ilgili ivedilik tezkereleri onaylandı.
Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, haziran ayının üçüncü haftasında Holgiun'un adaya gelmesinin gündemde olduğunu belirterek, Holgiun'un üçlü görüşme çağrısının sosyal buluşma nitelikli olduğu halde Cumhurbaşkanı Tatar tarafından reddedildiğini kaydetti.
Erhürman, Holgiun'un tekrar görüşmeler yapacağını ifade ederek "Meclis'in haberi olmaksızın kararlar alındığını", işin ciddiyeti boyutunda ciddi zafiyet olduğunu savundu.
Kapalı oturum talebinin hükümet tarafından geldiğini kaydederek milletvekillerinin de konuşmasını istediklerini ancak sadece Başbakan'ın ve ana muhalefet başkanı olarak kendisinin konuşmasına imkan sağlanacağını anladıklarını söyledi.
Erhürman, bugün Meclis'in söyleyeceklerinin Cumhurbaşkanı Tatar için önemli olacağını, Kıbrıs Türk halkı adına yanlış adımlar atılmamasını istediklerini kaydetti.
Daha sonra Başbakanlık’ın, bugünkü olağanüstü toplantısının kapalı yapılmasına dair önerisi okundu ve oturuma bu noktadan itibaren basına kapalı devam edildi.
Cumhurbaşkanı Tatar, saat 13.10'da Genel Kurul salonuna girdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, olağanüstü toplantı için saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Meclisi’ne gelişinde Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından karşılanmış ve bir süre Meclis Şeref Salonu’nda Başbakan Ünal Üstel’in de katılımıyla görüşmüşlerdi.
 
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