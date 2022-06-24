Meclis, e-devletle ilgili işbirliği protokolüne onay verdi

Cumhuriyet Meclisi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı oyçokluğuyla kabul etti.

Yasa tasarısına 26 milletvekili kabul, 18 milletvekili ret oy verdi. 5 milletvekili oylamaya katılmadı.

Yasa tasarısı üzerine söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy, protokolün Ersan Saner döneminde gündeme geldiğini, o dönem komitede üçe üç olduğu için uyumlu bir görüşme süreci yaşandığını, ancak şimdi yeniden gündeme getirildiğine işaret etti.

Akansoy, e-devlet projesinin ülkenin menfaatine ve önemli bir proje olduğunu ifade ederek, halkın yararlanması ve Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanılmasında bir sorun olmadığını, sıkıntının protokolün yetki devri içermesinden kaynaklandığını belirtti.

Yetkinin Türksat’a devredilmesi konusunda sıkıntı olduğunu ve bunun düzeltülmesini istediklerini ifade eden Akansoy, yönetim yetkisinin KKTC’de olmasının önemine işaret etti. Bu konudaki düşünce ve önerilerini o dönem sunduklarını ancak hiçbirşey değiştirilmeden düzenlemenin aynen Meclis’e getirildiğini belirten Akansoy, bu protokolün düzeltilmesi konusunda neden irade ortaya konmadığını sordu.

Akansoy, Kıbrıs Türk halkı adına huzurlu bir şekilde bu protokole imza atılmasını istediklerini belirterek, yetki devrinin Anayasa’ya da aykırı olduğunu ve bu maddenin mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kaydetti. Akansoy, yasa Meclis’ten geçmeden Türksat’ın kurumlardan bilgi talep ettiğini, bu sebepten ötürü Türkiye ve kendi aralarında da sorunlar yaşandığını dile getirdi.

-İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de konuşmasında, mutlaka devlete ait olması gereken sağlık, kişisel ve ticari vergi tabanlarının bu yasayla risk altına girdiğini ve bu geçirilmeye çalışılan yasayla insanların tüm verilerinin istismara açık hale geleceğini belirtti.

Sıkıntının e-devlet projesi değil, yetki devri olduğunu kaydeden İncirli, devletin gizli bilgileri, insanlara ait bilgileri ve ticari şirketlerin bilgilerinin bir şirkete verilmesi konusunda sıkıntı yaşanacağını söyledi.

“Bilgi güç demektir” diyen İncirli, hafife alınmaması gereken bu yasa ile devletin yetkilerinin devredilemeyeceğini, devletin yetkilerinin devredileceği hiçbir yasaya onay vermeyeceklerini vurguladı.

-Öztürk

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de, bu yasanın hazırlanmasında emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederek, yasa görüşülürken tüm kesimlere söz verdiklerini kaydetti.

Projenin, önemli bir proje olduğunu ifade eden Öztürk, gizlilik için çalışma yaparak, gizlilik maddesi koyduklarını ifade etti ve bu maddeleri okudu.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, bir özel şirkete yetki devri yapılacak protokoldeki maddelerin yoruma açık olacak şekilde kaleme alındığını ifade etti ve maddelerin doğru, anlaşılır olması gerektiğini söyledi.

Şahali, eğer bu tespitlere göre, ısrarla bu yasa bugün geçirilmek isteniyorsa, ortada hiyerarşik bir durumun söz konusu olduğunu ve bunun devletler arası ilişkilerde olamayacağını kaydetti. Şahali, bunun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

Muhalefetin aynı şeyleri söylediğini ve gerekli düzeltmelerin yapılması isteğini yinelediğini kaydeden Şahali, gerekli iradenin ortaya konulmasını istediklerini belirtti. Yetki devrinin dost ülke olsa da devredilmesine karşı olduklarını vurgulayan Şahali, bu anlaşmaya “hayır” demediklerini ancak bugün “hayır” diyeceklerini söyledi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yeniden söz alarak, bir yıldan fazla süre önce gündeme gelen ve üzerinde çalışılmak üzere geri yollanan protokolün, hiçbir değişiklik yapılmadan yine gündeme getirilmesini eleştirdi. Devletin yetki devrinin doğru olmadığını ve hiçbir devletin bir şirkete yetkilerini devretmediğine işaret eden Erhürman, devletin yetkilerini kullanıp denetim yapabilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu konuda gereksiz demagoji yapıldığını ifade eden Erhürman, bir bürokratın imzaladığı protokolle yetki devrinin kabul edilemeyeceğini kaydetti. Bu konuda Türkiye ile görüşülüp, yanlışlığın anlatılması gerektiğini ifade eden Erhürman, ısrarı anlayamadığını belirtti.

Erhürman, e-devleti çok önemsediklerini, ancak yetki devrinin olamayacağını, zaten şirketin de yazdığı yazıda bunu istemediğini söylediğini vurguladı. Anayasa’nın da buna izin vermediğini ifade eden Erhürman, Meclis’ten onay almak istenmesini anlayamadığını kaydetti.

Bu şekilde Meclis’te çalışmanın bir anlamı olmadığını, bu anlaşma kabul edilirse başka bir gün de eğitimde, turizmde, enerjide yetki devirlerinin olabileceğini ifade eden Erhürman, hükümetten, bu konudaki ısrarından vazgeçmesi istedi.

Erhürman, “Bir devlet Anayasal yetkilerini hiçbir şekilde devretmez” diyerek, bu konuda Türkiye ile konuşulması ve Anayasa’nın uygulanması gerektiğini belirtti.

“Anlatamıyorsanız ben gidip anlatayım. Devletin yetkilerini devredemezsiniz” diyen Erhürman, tarihin en kötü dönemine giren Türkiye ile ilişkilerin daha da kötüye gitmesi için mi çalışıldığını sordu.

“Yanlış yapıyorsunuz. Ben bu Anayasa ortada dururken, çocuğuma, yönetim hakkımızın bir şirkete devredildiği bir ülke bırakmak istemiyorum. Biz Rumlara yönetim hakkımızı devretmemek için yıllardır mücadele ediyoruz” ifadelerini kullanan Erhürman, Anayasa’ya bağlılık yemini eden milletvekillerinin Anayasa'yı koruması gerektiğini vurguladı.

E-devlet binasının açılışı 20 Temmuz’da yapılacağı için Anayasa’ya aykırı bir anlaşmanın Meclis’ten geçirilmesinin doğru olmadığını ifade eden Erhürman, bu konuda Başbakan’a işbirliği çağrısı yaptı.

Yasa üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından madde madde görüşülmesine geçilmesi üzerine milletvekilleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

-Uluçay

Oylama sırasında söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bu protokolün uygulanamayacağını çünkü Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ederek, bu oylamanın, gerekli düzenleme yapıldıktan haftaya yapılabileceğini ancak iktidarın bugünde ısrar ettiğini söyledi. Bu yasa onayıyla halkın geleceğine kötülük yapıldığını savunan Uluçay, Meclis’in bu konuda bir ortada noktada buluşup, karar alamamasını da doğru bulmadığını ifade etti.

Konuşmanın ardından yasa tasarısı bütünü üzerine oylama yapıldı ve oyçokluğuyla onaylandı.