Meclis, beş dakikada bitti

Hükümet programını görüşmek üzere toplanan Meclis birleşimi, söz alan hiçbir milletvekili olmayınca beş dakika sürdü. Hükümetin güvenoyu oylaması yarın yapılacak





Cumhuriyet Meclisi, “UBP-DP-YDP hükümeti programı üzerindeki görüşmeler” gündemiyle 1 saat 10 dakika gecikmeyle dün saat 11:10'da toplandı.

Toplantıya muhalefet partileri CTP ve HP katılmadı. Söz alan hiçbir milletvekili olmayınca yaklaşık 5 dakika süren toplantı tamamlandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, hükümetin güvenoyu oylamasının 18 Mayıs 2022 tarihinde Çarşamba günü yapılacağını belirterek, birleşimi kapattı.

GÜVENOYU İÇİN 26 EVET GEREKİYOR

23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

-DP-YDP koalisyon hükümetinin 29 milletvekili bulunuyor.

Hükümetin güven oyu alması için 26 milletvekilinin ''Evet'' oyu kullanması gerekiyor



