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Meclis Başkanlığı seçimi Pazartesine kaldı

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis Genel Kurul toplantısının pazartesi yapılacağını açıkladı

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Meclis Başkanlığı seçimi Pazartesine kaldı
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Meclis Başkanı UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Genel Kurul toplantısının 21 Ekim Pazartesi yapılacağını açıkladı. 

UBP grup toplantısı çıkışında konuşan Töre, sağlığının yerinde olduğunu kaydetti. 

“Davamı savunuyorum. Burada hak hukuk mücadelesi verildi” diyen Töre “Hiçbir arkadaşıma kırgın değilim. Parlamento çalışmalarının tamamına katılacağım” şeklinde konuştu. 

Genel Kurul günlerinin tamamını milletvekili olarak izleyeceğini belirten Töre, “Yeri geldiğinde de kürsüye çıkıp konuşacağım. Milletvekilinin asli görevi milletin vekili olmaktır. Ben de milletimin vekili olacağım. Çünkü Türk milletini ölümüne seviyorum. Türkiye'yi ölümüne seviyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ölesiye savunuyorum” dedi. 

Halkın kendisine verdiği görevin milletvekili olarak yerine getireceğini ifade eden Töre “Günü geldiğinde yeni şeyler de mutlaka bu ülkede olacaktır” şeklinde konuştu. 

Haklı olduğunu bildiği için sonuna kadar mücadele ettiğini kaydeden Töre, kendi hakkını savunamayan bir milletvekilinin, vatandaşın hakkını savunamayacağını ifade etti. 

-"Koltuk düşkünlüğümüz yoktur. Asli koltuğumuz milletin vekilliğidir”

“Bunun için bir mücadele ettik. Koltuk düşkünlüğümüz yoktur. Asli koltuğumuz milletin vekilliğidir” diyen Töre, grup toplantısında aday belirleme sürecinin devam ettiğini de kaydetti. 

Töre Genel Kurul’un 21 Ekim pazartesi saat 10.00’da toplanacağını da açıkladı. 

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