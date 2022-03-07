Meclis Başkanlığı için UBP’nin adayı Töre

UBP’nin bugün yapılacak olan Meclis Başkanlığı seçimi için Zorlu Töre’yi aday göstereceği öğrenildi



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak bugün toplantısının gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri var.

UBP’nin Meclis Başkanlığı için Zorlu Töre’yi aday göstereceği öğrenildi. CTP’nin ise Fazilet Özdenefe’yi aday göstereceği belirtildi.

UBP-DP-YDP hükümetinin güvenoyu aldığı geçen perşembe günkü toplantıda, Başkanlık Divanı seçimleri sonraki birleşime ertelenmişti.

GİZLİ OYLAMA VE EN FAZLA 5 TUR...

Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi, ayrı ayrı, eş zamanlı seçimle ve gizli oyla yapılır. İlk dört oylamada, üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Çekimser oylar oylamada dikkate alınmaz. Dördüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanmazsa bu oylamada en çok oy alan iki Meclis Başkanı için beşinci kez oylama yapılır. Beşinci oylamada en fazla oy alan Meclis Başkanı olarak seçilmiş olur. Bu kurallar 1 veya 2 Meclis Başkan Yardımcısı seçiminde de aynen uygulanır.

