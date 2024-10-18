Meclis Başkanlığı için oylama başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı, Meclis Bakanlığı için oylama yapılıyor.

İlk olarak UBP adına grup başkan vekili Sunat Atun, Meclis Başkanlığı'na Ziya Öztürkler’in aday olacağını açıkladı.

-Şahali

Ardından söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali 12 gün önce başlayan sıradan bir idari işlem sayılan Başkanlık Divanı seçiminin 12 günde tamamlanamadığını belirtti.

Şahali, oy verme usulüne ilişkin uyarıda bulunarak, seçimlerin gizli oy açık sayım şeklinde gerçekleşeceğini dile getirdi . Şahali, “gizli oyların, kime oy verildiğini kanıtlama amacıyla gizli olmayacağına yönelik ihbara dayalı güçlü şüpheler bulunduğunu” söyledi.

Şahali, bu iddiaların ortadan kalkması adına telefonların divana teslim edilmesini ve oyun gizliliğine halel getirilmeyecek şekilde oy verme odasının kapısının açık bırakılmasını talep etti.

"Seçim sırasında verilen oyların bir komisere gösterileceği" şeklinde bazı iddialar bulunduğunu söyleyen Şahali, “Son derece güçlü bir şaibe ve oyun güvenliğini sağlama sorumluluğu altındasınız” dedi.



-Atun

Yeniden söz alan Sunat Atun, Şahali’nin hassasiyetini anladıklarını Anayasal bir süreç içinde olunduğunu, oy kullanma alanının mahremiyetinin oyun gizliliği için önemli olduğunu, telefonların bırakılacağını ancak talep edilen kapının açık kalmasının mümkün olmadığını söyledi.



-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz alarak, “Başbakanın kapısıyla ilgili bir tartışma yapmayı aklımızın ucundan bile geçirmezdik, kimsenin de aklından geçmez. Ortada ihbar var. İhbar kim tarafından yapılabilir? Böyle bir şeyi kim söylemiş olabilir? Kamuoyu bunu tahmin edebilir” diye konuştu.

Erhürman, Meclis’te yaşanan süreçlere değinerek, Zorlu Töre Meclis’te bulunduğu sırada hükümetin talebi üzerine Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe’nin Meclisi açtığını ve Kutlu Evren’in oylamada seçimi kaybettiğini anımsattı.



Hükümetin dün de Meclisi toplamadığını dile getiren Erhürman, tüm bunların üzerine Özdenefe’nin Anayasal suç işlediğinin iddia edildiğini, buna inanılıyorsa o zaman Başsavcılığa gidilmesi gerektiğini belirtti.

UBP milletvekili Hasan Küçük’ün açıklamalarına değinen Erhürman, daha önceki oturumda açıklamaları nedeniyle katiplik koltuğundan kaldırıldığını o zaman bugün neden tekrar katip koltuğunda bulunduğunu sordu.

-Küçük

UBP milletvekili Hasan Küçük, yerinden söz alarak önceki oturumda kendi inisiyatifi ile katiplik koltuğundan kalktığını, iç tüzüğe göre hakaretleri inceleme ve soruşturma önerisinde bulunarak, iç tüzükte divanda oturmamasını gerektirecek bir madde bulunmadığını belirtti.



-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre de aile yakınını kaybettiği için dün oturumu açacak durumda olmadığını söyleyerek, üzüntülü olduğu halde Genel Kurulu açtığını, yaptığı mücadelenin hak ve hukuk mücadelesi olduğunu belirtti.

-Arıklı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise seçimin muhalefetin istediği tarzda değil iç tüzükte yer aldığı şekilde yapılacağını dile getirerek, hiçbir talebi kabul etmeyeceğini kaydetti.

Daha sonra oylamaya geçildi.

