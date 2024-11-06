“Meclis Başkanı denilen kişi seçilmedi”

CTP lideri Erhürman, “Meclis Başkanı” denilen kişinin seçilmediğinin altını çizdi. Seçilmemiş kişiye de ‘Bu şekilde faaliyet gösterilemez’ diyen bir CTP’nin olduğuna dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Meclis’te basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yaşanılan her şeyin orta olduğunun altını çizen Erhürman, Ziya Öztürkler’in üç geçersiz oy aldığını anımsatarak söz konusu durumun net olduğunu kaydetti. Tufan Erhürman, “Kendilerine hükümet diyen yapının divan toplantısından kaçma sebebi, divan üyelerinin de arzu ettikleri gibi davranmayacakları düşüncesiydi. Bu yüzden divandan kaçındılar” diye konuştu.

Yaşanılan sorunun çözümünün net olduğunu vurgulayan Erhürman, 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu iddia edenlerin yeni, şaibesiz bir seçime giderek 26 oy çıkarma yöntemi olduğunu belirtti. Erhürman, “Bu yapı bunu tercih etmiyor. Çünkü seçime giderlerse, 26 sayısına ulaşamama endişesi taşıyorlar” dedi. Esas kaos içerisinde olan yapının, “hükümet” ortaklarından UBP’nin kendi partisi içerisinde olduğunu vurgulayan Erhürman, “Kendisi kaos içinde olan ve buna rağmen kendilerine hükümet demeye devam eden yapının, kendi krizini ört pas etmek üzere, algı operasyonu yaparak sanki meclis kaostaymış gibi gösterme arzusudur” ifadelerini kullandı.

“Hükümet” yetkililerinin yaptığı basın açıklamasına da kısaca yanıt veren Erhürman, söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığına işaret etti ve “hükümet” iddiasındakilerin “algı operasyonlarından” ibaret olduğunu vurguladı. “Burada taraflar yoktur. Burada açık bir şekilde hukuk ihlali gerçekleştirmek suretiyle başkan seçilmemiş bir kişiyi koltuğa oturtmaya çalışan ve kendine hükümet diyen bir yapı var” diyen Erhürman, “Meclis Başkanı” denilen kişinin seçilmediğinin altını çizdi. Seçilmemiş kişiye de ‘Bu şekilde faaliyet gösterilemez’ diyen bir CTP’nin olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bunu sadece CTP’nin değil, tüm meclisin söylemesi gerekiyordu. Meclis tamamıyla bir taraf olmalıydı. Sanki herşey yolundaymış da biz tepki gösteriyormuş gibi bir algı operasyonu vardır. Bu toplum yararıma bir davranış değildir” diye ekledi