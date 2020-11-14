“Maraş’ta atılacak adımlar, çözüme katkı olacak içerikte olmalı”

TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Maraş’ta atılacak adımlar, alt yönetim algısını güçlendirecek değil, çözüme katkı olacak içerikte olmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Maraş konusunda atılan ve atılacak adımların alt yönetim algısını güçlendirecek değil, kapsamlı çözüme katkı yapacak içerikte olması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkını devre dışı bırakarak, kurumlarını yok sayarak alınan her kararın, atılacak her adımın alt yönetim algısını güçlendireceğini belirten Özyiğit, bu durumun da ne Kıbrıs Türk halkının ne de Türkiye’nin yararına olacağı uyarısında bulundu.

Maraş’ta seçimler öncesinde Bakanlar Kurulu kararı dahi olmadan yapılan açılımın ardından ülkede hükümetin olmadığı bir dönemde, Maraş’ın Konya Belediyesi ile TOKİ işbirliğinde yeniden yapılandırılacağı yönünde gelişmelerin olduğunu anımsatan Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının tamamen devre dışı bırakılarak yürünmek istenilen bu yolun doğru olmadığını kaydetti.

Maraş konusunda öteden beri Birleşmiş Milletler ile çatışma içine girmeden ve uluslararası hukuk içinde kalarak ilerlenmesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Özyiğit, bunun tersine atılacak adımların Kıbrıs Türk halkını zora sokmaktan başka bir işe yaramayacağını kaydetti.

Yakın bir gelecekte gayrıresmi beşli toplantı için hazırlıkların yapıldığını belirten Özyiğit, Maraş’ta uluslararası hukuk dışında alınacak yolun, müzakere masasına da olumsuz yansıyacağını kaydetti. Özyiğit, Maraş’ın çözümün önünde engel olacak şekilde değil, çözüme yardımcı olacak şekilde değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

