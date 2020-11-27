"Maraş tamamen açılacak"

Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde dik bir duruş sergilenmemesi, Maraş açılımı gibi ezber bozan politikaların hayata geçirilmemesi halinde AB’nin tavrının değişmeyeceğini dile getiren Saner, Maraş’ın, dünya hukuku ve AHİM kararlarına uygun şekilde tamamen açılacağını söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Maraş’ın, uluslararası hukuka ve AHİM kararlarına uygun şekilde tamamıyla açılacağını belirtti.

Saner, AB liderlerinin Aralık ayında yapacağı toplantıda, Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmalarının da ele alınacağını kaydederek, Türkiye’nin de desteğiyle BM’nin tüm planlarına “evet” diyen Kıbrıs Türk halkının cezalandırılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP Girne İlçe Örgütü’ne yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinde gelişip güçleneceğine de vurgu yaptı.

Saner, UBP olarak görevlerinin KKTC’yi yüceltmek olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’de enerji ve hidrokarbon kaynakları konusunda yapılan çalışmaları Anavatan Türkiye ile yakından takip ettiklerini ve münhasır ekonomik bölgede petrol arama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürülen görüşmelerde 4 ayrı BM Genel Sekreteri’nin hazırladığı planları reddeden tarafın hiçbir zaman Kıbrıs Türk tarafı olmadığına vurgu yapan Saner, Annan Planı’na “hayır” diyen tarafın cezalandırılacağını söyleyen AB’nin, planı reddeden Rum Yönetimi’ni birliğe aldığını, “evet” diyen Kıbrıslı Türklere ise hala her alanda izolasyon uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde dik bir duruş sergilenmemesi, Maraş açılımı gibi ezber bozan politikaların hayata geçirilmemesi halinde AB’nin tavrının değişmeyeceğini dile getiren Saner, Maraş’ın, dünya hukuku ve AHİM kararlarına uygun şekilde tamamen açılacağını söyledi.

AB liderlerinin 10-11 Aralık tarihlerinde Brüksel’de yapacağı toplantıya da değinen Saner, şöyle konuştu:

“AB Liderleri Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmaları, Maraş açılımı, Türkiye’nin Libya, Suriye ve Azerbaycan politikalarını ele almak üzere toplanacak. Anavatan Türkiye’nin desteğiyle BM’nin tüm planlarına evet diyen Kıbrıs Türk halkının cezalandırılmasına izin verilmeyecek.”

Saner, KKTC’nin, Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinde gelecekte de asrın projesi ve acil durum hastanesi gibi büyük projeleri hayata geçireceğini vurguladı. Saner, bundan sonraki dönemde 500 yataklı devlet hastanesi, doğal gaz ve elektrik enerjisi getirilmesi, alt yapı projeleri, Maraş açılımı ve diğer sosyal projelerin sırada olduğunu belirterek, bu projelerin UBP’nin kuracağı hükümetle hayata geçeceğini belirtti.

Saner, UBP’nin bir Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha zaferle çıktığına vurgu yaparak, UBP adayı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmesi için canla başla çalışan tüm partililere teşekkür etti.

COVİD -19 Salgınının tüm dünyayı kasırga gibi etkilemeye devam ettiğini, ekonomilerin etkilendiğini, büyük ülkelerde şehirlerde kapatmaya gidildiğini de anımsatan Saner, UBP –HP Koalisyon Hükümetinin yerinde ve zamanında aldığı önlemlerle KKTC’nin, dünyaya kıyasla oldukça iyi bir durumda olduğunu vurguladı.

KKTC’nin COVİD-19 mücadele sürecinde yakaladığı başarının, gelecekte, ülke ekonomisinin ana sektörleri olan Turizm, yüksek öğrenim ve inşaatta, ülkeye büyük kazanımlar yaratacağına inanç belirten Saner, pandemiyle mücadelede kazanılan başarının, Ersin Tatar Başbakanlığında koalisyon hükümeti ve sağlık çalışanlarının başarısı olduğunu kaydetti.

Toplantının basına kapalı olarak gerçekleşen ikinci bölümünde ise UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, partililere, olağan genel kurul süreci ve koalisyon kurma çalışmalarında yaşadıkları gelişmeler ve bundan sonraki süreçle ilgili olarak partililere bilgi verdi.

Etkinlikte söz alan UBP Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ da, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, UBP Adayı Ersin Tatar’ın zaferle çıkmasına katkı koyan tüm partililere teşekkür etti.